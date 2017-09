INCIDENTE STRADALE/ Taranto, auto si ribalta: giovane di 26 anni muore sul colpo (oggi, 23 settembre)

Incidente stradale (da Pixabay)

Un tragico incidente stradale si è verificato questa notte lungo la Taranto-San Giorgio Jonico. Come riportato da TRM Network, un auto con tre persone a bordo sarebbe finita fuori strada per cause ancora da accertare e ad avere la peggio dall'impatto è stato un giovane di 26 anni, A.A., originario di Carosino, morto sul colpo per la violenza dell'impatto. Sul luogo dell'incidente si è prontamente recata un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Gli altri due feriti, invece, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale S.S. Annunziata per essere sottoposti alle cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini della Polizia Stradale, impegnati nel tentativo di ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

PAGNACCO (UDINE), MORTO MOTOCICLISTA 22ENNE

Non ce l'ha fatta Alessandro Sartori, il 22enne di Pagnacco protagonista di un brutto incidente con la sua motocicletta intorno alle ore 19 di ieri. Il giovane, alla guida della sua Ducati Monster era in via Pazzan, la strada che attraversa il centro del paese in provincia di Udine e dà accesso a Tavagnacco, quando ha perso il controllo del bolide finendo prima contro un muro e poi sotto una Golf che procedeva nel verso opposto. Il giovane, come riporta Udine Today, era apparso fin da subito in condizioni disperate ed era stato a lungo rianimato prima di essere trasportato nell'ospedale del capoluogo, dov'è deceduto alcune ore dopo. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione Udine est e la Radiomobile della Compagnia di Udine, che per il momento hanno posto sotto sequestro sia la motocicletta della vittima che l'automobile coinvolta nel sinistro.

© Riproduzione Riservata.