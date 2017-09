Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 23 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 114/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (web)

Lotto, 10eLotto e Superenalotto ritorneranno sul palcoscenico dei giochi questa sera, grazie ad una nuova estrazione. E i vincitori di Lotto e 10eLotto continuano a conquistare premi invidiabili al cugino Superenalotto, come evidente dall'ultima statistica. Sale sul podio delle vincite del Lotto un fortunello di Asti, che è riuscito a realizzare una quaterna, quattro terni e sei ambi su Torino per il valore di oltre 216 mila euro. Seguito dalla provincia di Taranto, precisamente a Monteiasi, dove un giocatore ha centrato un terno su Torino per il valore di 22,5 mila euro. In tutto il concorso, il gioco ha distribuito premi per quasi 5,8 milioni di euro, contro gli 836,7 milioni donati dall'inizio di quest'anno. E' festa anche per i giocatori del 10eLotto, che nell'ultimo appuntamento ha posizionato sul podio un bottino da 54 mila euro. Il vincitore è di Torino, che ha registrato una schedina in modalità frequente e realizzato 8 numeri vincenti. Al secondo posto invece la provincia di Bergamo, grazie ad un giocatore di Filago che ha indovinato due vincite gemelle da circa 32 mila euro. In tutto, il gioco ha visto un montepremi da 23 milioni di euro, mentre dall'inizio anno ha premiato gli italiani con 2,7 miliardi.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I numeri del Lotto promettono tanta fortuna anche questa sera, appuntamento imperdibile per tutti i giocatori Sisal. Bisogna attrezzarsi però a dovere ed arrivare preparati al concorso e non si parla solo di carta e penna. Si inizia infatti dai numeri da giocare, vero emblema per tanti appassionati, sia storici che novelli. La nostra Rubrica non può quindi mancare e con l'occasione vi parlerà di una nuova news da sottoporre all'analisi attenta della smorfia napoletana. Sarà infatti suo il compito di rivelarci quali numeri possiamo giocare in base alla notizia. Sembra che un hotel del Belgio abbia trovato il modo di far sentire meno soli i propri ospiti, con un'iniziativa particolare. Tutti i clienti che si sentono soli possono infatti richiedere un pesce rosso di cui prendersi cura durante il loro soggiorno, una notizia diventata virale grazie ad una produttrice radio. Sembra infatti che un'amica di Michelle Cook, che si trovava in Belgio, abbia ricevuto come offerta da un hotel la possibilità di affittare un pesce rosso ad un prezzo modico. Si parla di un albergo vicino a Bruxelles, dove l'iniziativa è ormai in voga da alcuni anni, con cui sono i titolari sono davvero riusciti a sorprendere i loro ospiti. Che cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la solitudine, , il pesce, 15, il rosso, 60, la vasca, 59, e l'hotel, 36. Come Numero Oro scegliamo invece la sorpresa, 70.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Jackpot e Superenalotto saranno la ricetta vincente per la cena di questa sera di tutti i giocatori. La Sisal riapre i battenti di una nuova estrazione, in cui verrà rimesso in palio il montepremi. 37,2 milioni di euro formano il bottino che un fortunello potrebbe portarsi a casa, anche se il sogno degli appassionati è per lo meno di conquistare una delle quote minori. Nell'ultimo appuntamento, la gara fra le quote si è fatta più accesa soprattutto perché il ridimensionamento ha toccato tutti i premi distribuiti i n concorso. La statistica evidenzia infatti un ritorno ai minimi storici, visibile già dai meno di 28 mila euro donati ad unico vincitore che ha centrato il 4+. Poco inferiore il premio del 5, per un valore di circa 20 mila euro e conquistato da otto giocatori. 2.289 euro invece per il 3+, praticamente stabile rispetto all'estrazione precedente, ma questa volta conquistato da 80 appassionati. Seguono i 580 vincitori che con il 4 sono riusciti a centrare un premio da 278,55 euro, mentre 22,89 euro sono finiti nelle tasche di 21.410 giocatori. 5 euro tondi infine per il 2, la più piccola delle quote variabili, che questa volta ha donato il proprio premio a 314.215 fortunelli. 5 euro tondi anche per lo 0+, premio standard che ha premiato 18.106 giocatori, mentre 10 euro a testa sono stati donati a ciascuno degli 8.525 vincitori che hanno indovinato l'1+. Infine il 2+ ed il suo premio da 100 euro: i vincitori sono stati 1.286.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Ritorna il Superenalotto ed il suo generoso Jackpot ed assieme al gioco l'annosa domanda che affligge tutti gli appassionati della Sisal. Come spendere al meglio parte del proprio bottino? Il fatto che si tratti di un montepremi milionario spinge a porsi qualche dubbio in più, ma la nostra Rubrica è qua per questo. Anche oggi siamo pronti a parlarvi di un'iniziativa presente su KickStarter, che farà gola di sicuro alle famiglie. The Naya Smart Bottle permette infatti di tenere sotto controllo i valori nutrizionali di cui ha bisogno il nostro neonato grazie ad un biberon speciale ed un'applicazione da installare sul nostro smartphone. Il dispositivo interno permette infatti di conoscere quali valori nutritivi contiene la bevanda che stiamo per somministrare al nostro bambino, dal latte al té. Dotato di diverse piattaforme, The Naya Smart Bottle non funziona solo con il biberon abbinato, ma anche con altri oggetti elettronici ideati per bambini. Il goal da raggiungere è di 100 mila dollari, mentre ci sono ancora 28 giorni di tempo per poter riflettere sul progetto. I numeri vincenti? Arrivano fra pochissimo!

