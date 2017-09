METEO/ Tornano le piogge al nord, sole al centro-sud (oggi, 23 settembre 2017)

Meteo - La Presse

PREVISIONI METEO DEL WEEKEND

La giornata di oggi, sabato 23 settembre 2017, ci porterà a vivere una domenica che ci butta all'improvviso nel pieno dell'autunno. Saranno forti i temporali già a iniziare dalla mattinata quando vedremo forti precipitazioni un po' ovunque colpendo soprattutto la zona dove scorre il fiume Po'. I temporali saranno però localizzati anche sulla Toscana e sul Triveneto. Nel pomeriggio poi la pioggia inizierà a cadere in maniera importante anche sul sud, dove vedremo una discreta allerta meteo sulla Puglia. La curiosità è rappresentata dal fatto che a sorpresa il cielo migliore lo vedremo tra Valle d'Aosta e Piemonte con sole senza presenza di nubi nel pomeriggio. Rispetto ad oggi però paradossalmente le temperature continueranno a salire con addirittura picchi massimi di ventisette gradi a Catania nel pomeriggio e le minime che scivolano a undici a Potenza e L'Aquila nella mattinata.

TORNA LA PIOGGIA AL NORD

Le previsioni del tempo della giornata di oggi, sabato 23 settembre 2017, ci parlano del ritorno prepotente della pioggia sul nord del nostro paese. Questa sarà protagonista nel tardo pomeriggio quando vedremo temporali su alto Piemonte, alta Lombardia e Trentino Alto Adige. Il resto dell'Italia dovrebbe invece essere esentato invece dalle precipitazioni. Mentre il centro-sud del nostro paese dovrebbe vivere una giornata mite con sole un po' ovunque al settentrione il maltempo inizierà a farsi vivo già dalle prime ore della giornata con una mattinata di cielo coperto. Le temperature però sono in salita rispetto agli ultimi giorni, basti pensare che le minime saranno attorno ai dieci gradi di Potenza della mattinata e non dovrebbe vedersi il termometro scendere al di sotto delle due cifre in nessuna città. Le massime invece saliranno fino a ventisei gradi nel pomeriggio a Palermo.

