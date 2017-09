NOEMI DURINI/ Dubbi sull'arma del delitto e sull'occultamento del cadavere (ultime notizie)

Noemi Durini, le ultime notizie

Durante la puntata di “Quarto Grado”, in onda venerdì 22 settembre su Rete 4, sono stati analizzati nuovi elementi riguardanti il brutale omicidio di Noemi Durini, la sedicenne leccese assassinata dal fidanzato 17enne, Lucio, reo confesso e che ha spiegato agli inquirenti alcuni dettagli riguardanti l’occultamento del cadavere e soprattutto l’utilizzo dell’arma del delitto. L’autopsia su Noemi aveva escluso che la ragazza fosse stata uccisa con l’ausilio di una pietra, come inizialmente indicato dall’assassino al momento della sua confessione. Sulla nuca di Noemi è stato trovato il frammento di una lama che indica inequivocabilmente come la ragazza abbia subito una coltellata fatale. Eventualità confermata anche dal ragazzo, che ha affermato però di non ricordare dove abbia nascosto l’arma del delitto.

LE PIETRE CROLLATE PER IL MALTEMPO SUL CADAVERE DI NOEMI DURINI?

Un altro dubbio è emerso durante l’analisi di Quarto Grado dell’inviato Remo Croci: non c’è chiarezza riguardo alle modalità di occultamento del cadavere, particolare sul quale Lucio non ha dato ancora delucidazioni chiare. Noemi è stata ritrovata sotto alcune pietre, con una scarpa che spuntava dal mucchio, ma non è certo che le pietre siano state utilizzate per seppellire (peraltro malamente) il cadavere. Potrebbe anche essere infatti che il maltempo successivo al giorno dell’omicidio abbia fatto crollare il muretto sotto il quale il cadavere sarebbe stato adagiato, con le pietre cadute addosso a Noemi ormai da ore senza vita. L’arma del delitto invece come detto non è stata ritrovata, ma Lucio ne ha fornito una dettagliata descrizione utilizzando anche un disegno, e mettendo in luce come si tratti di un modello di lama con pulsante a scatto. Il foglio con il disegno è attualmente in mano agli inquirenti, anche se nella perquisizione della casa dell’assassino dell’arma del delitto non si è trovata traccia.

