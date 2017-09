Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, Russia: “scambio minacce Trump-Kim è inaccettabile”

Terza Guerra Mondiale, Rex Tillerson e Sergey Lavrov (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. E alla fine la Russia parlò. Mentre l’Onu teme per una terza guerra mondiale dopo una giornata ieri di fatto “specchio” di questi ultimi mesi - fatta di continui attacchi e contrattacchi tra Usa e Corea del Nord, sullo stile del “è pazzo e la pagherà caro”, “è un rimbambito che non sa guidare l’America” - finora Mosca si era tenuta in disparte con la mancata presenza di Putin a New York che già da sola segnalava la volontà di non entrare direttamente nell’agone della bagarre. Ma ieri con un lungo discorso tenuto dal ministero degli Esteri del Cremlino, Sergey Lavrov, il monito della Russia è arrivato e piuttosto “equidistante” tra i due fuochi dello scontro, come del resto anche la Cina. «Lo scambio di minacce tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord è molto dannoso e inaccettabile: le teste calde si devono calmare, sembra una lotta tra bambini all'asilo», esprime duramente il diplomatico russo davanti al Palazzo di Vetro. In giornata era intervenuto anche il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, con una analisi molto simile e con l’obiettivo di riaffermare il dialogo politico come l’univa vera soluzione alla possibile guerra mondiale; «Mosca è ancora convinta che non esista alcuna alternativa alla risoluzione politica e diplomatica sulla questione nordcoreana, non ci può essere altra soluzione. Qualsiasi alternativa a questo problema potrebbe avere conseguenze indesiderate e anche catastrofiche».

Le minacce restano gravissime sul Pacifico, il rischio di nuovi test missilistici - addirittura di una Bomba H sull’Oceano, come annunciato ieri dal ministro degli Esteri di Pyongyang - sono dietro l’angolo: significativo, come un piccolo sasso in un mare di annunciate violenze, il gesto della Corea del Sud. Il governo di Seul, come spieghiamo in questo focus, ha stanziato 8 milioni di dollari in aiuti umanitari (tramite le agenzie dell’Onu) destinati al popolo affamato della Corea del Nord. «I principi e i valori universali condivisi dalla comunità internazionale sono di gestire gli aiuti umanitari per la gente nordcoreana separatamente dalle sanzioni contro il governo di Pyongyang», spiega il ministro dell’Unificazione del Governo Moon. Un’utopica mossa o la speranza che a piccoli passi si fa “spazio” nella follia militare e strategica sotto gli occhi del mondo?

KIM, "TRUMP È FOLLE E PAGHERÀ CARO LE MINACCE"

Dopo la minaccia sottolineata dal ministro degli Esteri di Corea del Nord, arrivano le parole altrettanto esplosive di Kim Jong-un: una guerra mondiale pronta ad esplodere è purtroppo la previsione “sondata” nei prossimi mesi dalle forze militare nordcoreane, e da quelle americane, con il solo “problema” di chi possa fare la prima mossa letale. L’impressione è che (giustamente) tutti temano lo scoppio della guerra nucleare e che si cerchi di provocare a livello di minacce verbali l’avversario per vedere chi “cede” per primo: un esempio? Il discorso di Trump all’Onu e poi queste parole di risposta diretta del dittatore di Pyongyang, «Trump è un folle e pagherà caro le sue minacce contro la Corea del Nord. Non è adeguato per ricoprire il ruolo di comandare in capo di un Paese, è una canaglia e un bandito desideroso di giocare con il fuoco». Tanta demagogia, tanta propaganda anche interna, ma sicuramente un messaggio chiaro agli Usa (e alla comunità internazionale) che la Corea non scherza e una bomba H è pronta eventualmente a lanciarla.

