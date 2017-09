AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1 (ultime notizie, oggi 24 settembre)

Meteo - La Presse

Nella notte c'è stato un incidente sull'autostrada A1 Milano-Bologna. Questo ha portato a delle code, come evidenziato dal portale istituzionale Autostrade.it, al chilometro 37.8 direzione Milano tra Piacenza nord e Casalpusterlengo. Al momento non sono state rese note né le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci siano stati dei feriti o meno. Di sicuro chi dovrà passare dal tratto in questione dovrà controllare il portale perché aggiornato sempre in tempo reale e offre anche degli interessanti consigli che possono aiutare ad evitare situazioni di disagio come code. Sicuramente nella giornata di oggi, domenica 24 settembre 2017, arriveranno anche delle novità in merito a quello che è successo e sul perché è accaduto questo incidente. Al momento non sembrano esserci però grandi allarmismi anche per quanto letto durante la notte sui portali del luogo in questione.

AUTOSTRADE: ATTENZIONE AL MALTEMPO

Uno dei disagi che vivremo nella giornata di oggi, domenica 24 settembre 2017, sulle autostrade italiane è sicuramente legato alla situazione del maltempo. Le previsioni del tempo sono infatti impietose e ci portano a vivere una giornata con grandi temporali dopo alcuni giorni in cui il cielo è stato davvero molto tranquillo. E' per questo che sarà molto utile il portale istituzionale Autostrade.it, che ci fornisce anche dei consigli legati a come comportarci per quanto riguarda la pioggia. La concentrazione dei temporali più forti si verificherà soprattutto nella fascia che va dal Lazio fino all'Emilia Romagna e sarà molto importante per questo essere previdenti e magari cercare di controllare i pneumatici e gli altri elementi della macchina prima di effettuare un lungo viaggio. Ovviamente il maltempo può portare a grandi preoccupazioni anche perché con la presenza di acqua sul manto stradale aumenta il rischio di non aver un controllo ottimale del mezzo.

