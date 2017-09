EUROFIGHTER CADUTO/ Video, Frecce tricolori: caccia militare si schianta in mare durante l’Air Show

Eurofighter caduto, da Youtube

Terribile incidente in volo, oggi, durante l'Air Show a Terracina che vedeva impegnate le Frecce Tricolori. Un caccia militare Eurofighter, infatti, è precipitato in mare. La notizia incredibile come riporta il quotidiano La Stampa, trova conferma presso la stessa Aeronautica militare. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo era impegnato proprio durante una esibizione prima di collassare in mare. La sua esibizione avrebbe dovuto precedere quella delle Frecce Tricolori ma sarebbe caduto prima di portare a termine il suo programma lasciando interdetti gli spettatori che hanno assistito alla drammatica scena. A destare maggiore sgomento è stato il fatto che, durante la caduta del velivolo, il pilota non si sarebbe lanciato con il paracadute. L'incidente è avvenuto solo pochi minuti fa e in questi attimi stanno giungendo sul posto i soccorritori e le unità militari di ricerca.

PILOTA NON SI È LANCIATO

I testimoni interdetti hanno raccontato la scena alla quale hanno assistito all'agenzia di stampa Ansa, spiegando: "Il caccia stava facendo dei volteggi da solo e, arrivato quasi al termine dell’esibizione, si è schiantato in mare di punta, come se il motore avesse perso potenza. Non si è sentito un botto, ma il motore che continuava ancora a girare per un po’ quando il velivolo è finito sott’acqua". Prontamente si sono diffusi i commenti su internet, in particolare sui social, di coloro che erano presenti e che attendevano le esibizioni delle Frecce al Terracina Air Show. La manifestazione, ovviamente, è stata annullata dopo l'incredibile incidente. Il maggior timore, ora, è proprio per il pilota che nessuno avrebbe visto nell'atto di lanciarsi dal velivolo mentre precipitava. In rete sono già diffusi i numerosi video che mostrano l'attimo in cui il caccia militare precipita in acqua.

