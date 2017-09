Incidente stradale/ Trentino Alto Adige, doppio schianto nella notte: 7 feriti gravi (oggi 24 settembre 2017)

Incidente stradale

Il Trentino Alto Adige si è svegliata questa mattina con un doppio incidente stradale che ha portato vari feriti in due parti distanti della regione montana ma di egual gravità: attorno alle 4 un’auto è finita fuori strada per cause ancora tutte da accertare, con 5 giovani ventenni come passeggeri. Avviene tutto tra Pergine e Martignano, con i tre maschi della vettura - di 19, 21 e 22 anni - rimasti feriti più seriamente, mentre le due ragazze di 20 e 19 non hanno riscontrato particolari ferite. Sono stati trasportati tutti in ambulanza presso l’ospedale più vicino, ma assicura la cronaca de La Voce del Trentino “non sono in pericolo di vita”. Cambiando scenario, a Merano sono ricoverati in queste ore due uomini in gravi condizioni di salute: la scorsa notte sono stati travolti da un’auto sulla strada statale della Val Passiria, vicino a San Martino. Come spiega l’Ansa Bolzano, « I due si erano fermati con la loro macchina per ispezionare un capriolo investito che giaceva sulla strada, quando sono stati travolti da un'auto che giungeva dall'altra direzione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca e i vigili del fuoco».

PONTASSIEVE (FIRENZE), MOTO CONTRO AUTO: 2 VENTENNI GRAVI

Cambiando regione e arrivando in Toscana, vi segnaliamo un altro incidente stradale avvenuto in zona Firenze, precisamente a Pontassieve: sulla statale 67 Tosco-Romagnola, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro con una moto sulla quale viaggiavano due ventenni, un ragazzo e una ragazza. Sono proprio loro ad aver avuto le conseguenze peggiori nell’incidente avvenuto stanotte: sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Careggi (la ragazza) e Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri (il ragazzo). Per le due auto colpite dalla moto sbandata - non vi sono al momento spiegazioni sulla dinamica esatta dell’incidente - non vi sono gravi conseguenze e sono stati medicati i rispettivi passeggeri sul posto dell’incidente.

© Riproduzione Riservata.