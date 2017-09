MARIO DELPINI/ Nuovo Arcivescovo di Milano, diretta streaming video: ingresso in città e Pontificale in Duomo

Arcivescovo Milano, saluto di Scola e ingresso di Delpini (LaPresse)

Oggi 24 settembre 2017 è il giorno dell’ingresso ufficiale in città del nuovo Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini che prende il posto del Cardinal Angelo Scola dopo 6 anni di reggenza della Diocesi più grande al mondo. L’Arcivescovo emerito accoglierà proprio il suo successore Delpini sul sagrato del Duomo attorno alle 17 per il saluto alla città e l’ingresso in Duomo dove riceverà il Pontificale e darà inizio ufficialmente alla sua guida e offerta della propria umile fede alla città di Milano. Dopo la visita nelle carceri milanesi questa mattina, il nuovo Arcivescovo è attesto a Sant’Eustorgio alle 16 e alle 17 in Duomo, seguendo il canonico rito di insediamento e ingresso nella città del Vescovo lombardi. «Al risveglio, ogni mattina, prima di rendersi conto se si tratti di una domenica o di un lunedì, una certezza accompagna il credente: questo è un giorno benedetto da Dio. Prima di contemplarsi allo specchio per registrare il fiorire della giovinezza o l’infittirsi delle rughe, il credente è persuaso: la mia vita è benedetta da Dio!», queste sono le primae parole di Mario Delpini nel libro in uscita proprio oggi in occasione dell’ingresso in città e distribuito tramite il quotidiano Avvenire. «Vocabolario della vita quotidiana», il titolo, e da qui, dalla semplicità e delle tradizioni della fede cattolica ambrosiana, parità Delpini per dare il suo saluto ai nuovi fedeli che nei prossimi anni seguiranno la sua nuova pastorale.

IL RITUALE NELLA BASILICA DI SAN EUSTORGIO

Tappa irrinunciabile per il nuovo Arcivescovo è l’arrivo alle ore 16 nella Basilica di Sant’Eustorgio ripetendo il gesto dei suoi predecessori che da secoli ormai scelgono di entrare in città proprio recandosi nel luogo dei primi cristiani ambrosiani e della loro testimonianza di fede. Sulla piazza ad accoglierlo ci saranno il sindaco, Giuseppe Sala, e il Vicario episcopale per la città di Milano, monsignor Carlo Faccendini: « l’Arcivescovo si inginocchierà per baciare e incensare la mensa e il sottostante sarcofago dove sono sepolte le reliquie dei primi vescovi santi milanesi Eustorgio, Magno e Onorato. Quindi benedirà 200 catecumeni provenienti da tutta la Diocesi che si stanno preparando a ricevere il Battesimo», spiega la stesa Diocesi di Milano che è pronta per accogliere la propria nuova guida dei prossimi anni. Al termine del rituale, l’Arcivescovo si recherà nella Sala capitolare della Basilica per ricevere l’omaggio dei rappresentanti delle altre fedi religiose non cristiane presenti a Milano. Dopo questo incontro, rivolgerà sulla piazza un saluto ai ragazzi.degli oratori ambrosiani.

L’ACCOGLIENZA IN PIAZZA DUOMO

Ma è ovviamente in Piazza Duomo che avverrà il momento centrale della giornata di benvenuto e accoglienza al nuovo Arcivescovo Mario Delpini: nella splendida cornice dal piazza, del Sagrato e della Cattedrale Gotica, il nuovo capo della Chiesa Milanese è atteso dall’accoglienza del suo predecessore Angelo Scola e dall’arciprete del Duomo, Mons. Gianantonyo Borgonovo: un attimo prima, alle 16.45, sarà accolto dal Prefetto e dalle massime autorità della Regione Lombardia e del Comune di Milano e dal Generale comandante del presidio militare. A quel punto ci sarà il saluto e la benedizione alla Piazza con tutti i fedeli riuniti da ore per salutare il Vescovo e assistere alla prima Santa Messa celebrata in Cattedrale. A quel punto l’Arciprete del Duomo Gianantonio Borgonovo consegnerà la Croce capitolare di San Carlo, Delpini la bacerà e aspergerà i fedeli. Come illustra il programma redatto dalla Diocesi di Milano, «in Duomo avrà inizio la solenne celebrazione eucaristica, durante la quale monsignor Delpini, dopo la lettura della Lettera apostolica con cui papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo di Milano, riceverà dal cardinale Scola la reliquia del Pastorale di San Carlo. Quindi bacerà l’altare e si siederà, per la prima volta, sulla cattedra arcivescovile acclamato con un canto».

COME SEGUIRE LA DIRETTA SU WEB E TV

Per seguire al meglio questa prima giornata dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini nel suo insediamento nella città, sono disponibili molteplici modalità sia in tv che con dirette web per poter vivere la gioia del saluto e la Santa Messa del nuovo vescovo milanese. Per prima cosa, Telenova seguirà l’evento (canale 14 del digitale) fin dall’ingresso della Basilica di Sant’Eustorgio; così come ChiesaTV (canale 195 del digitale terrestre). Sulla radio invece, dirette su Radio Marconi e Radio Mater: a livello web invece, è disponibile la diretta streaming video direttamente dal sito ufficiale della Diocesi di Milano e sul Telepace, sia web che su digitale terrestre.

© Riproduzione Riservata.