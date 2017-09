AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: 5 km di coda sulla A14 (ultime notizie, oggi 25 settembre)

Traffico - La Presse

Nella mattinata di oggi, alle 7:47 il portale Autostrade.it ha registrato un nuovo incidente stradale che ha portato ad alimentare il traffico creando non pochi disagi alla viabilità. Siamo sull'autostrada A4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia dove attualmente si registrano code importanti per via di un sinistro in fase di risoluzione. Dopo l'incidente avvenuto poco prima delle 8:00, sono stati registrati ben 5 km di coda destinati ad aumentare. Il sinistro è avvenuto all'altezza del km 132 ed ha avuto notevoli conseguenze sul traffico. Ad avere la peggio un motociclista caduto in corsia di sorpasso. Grazie all'intervento tempestivo di mezzi di soccorso e stradali, l'incidente è stato risolto in tempi relativamente brevi e il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. In merito alla circolazione, Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti che provengono da Varese o Como di uscire sull'A8 Milano-Varese all'uscita Fiera Milano e poi di seguire la A52 Tangenziale nord di Milano e rientrare sulla A4 a Monza. Sul posto è attualmente presente il personale di Autostrade al fine di segnalare la coda e velocizzare il passaggio di veicoli. Tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità saranno aggiornate tempestivamente sul portale ufficiale.

AUTOSTRADE, RIATERTO IL TRATTO A16 NAPOLI-CANOVA

Nella giornata di ieri, un brutto incidente stradale avvenuto sull'autostrada A16 Napoli-Canova e che aveva provocato la morte di un giovane 21enne, aveva avuto conseguenze importanti anche sulla viabilità. Il portale Autostrade per l’Italia aveva infatti annunciato la chiusura del tratto tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli che aveva provocato il blocco della circolazione con un aumento del traffico tale da produrre fino a 2 km di coda. Agli utenti che giungevano da Canosa e diretti a Napoli, dunque, era stato consigliato di utilizzare le strade di viabilità ordinaria in direzione Avellino al fine di raggiungere Avellino Est e poi rientrare in Autostrada verso Napoli. Con il passare delle ore, il tratto è stato poi riaperto solo nella serata di ieri ma il traffico circolava solo su un'unica corsia in scambio di carreggiata con importanti code e disagi per gli automobilisti. L'incidente che aveva provocato la chiusura del tratto autostradale si era verificato esattamente all'altezza del km 63 all'interno della galleria Sant'Elena e ad essere coinvolti nel drammatico sinistro costato la vita al 21enne Salvatore Autorino erano stati un mezzo pesante ed un furgone.

