CHIAVE BULGARA/ Come funziona lo strumento 'magico' della banda che ha rapinato 85 case

La chiave bulgara è lo strumento semplice e criminale grazie al quale un gruppo di georgiani aveva messo a segno la bellezza di 85 furti nel nord Italia. Gli scassinatori operavano prevalentemente nelle zone di Pavia, Torino, Alessandria, Savona e Cuneo ed erano dei veri e propri 'artisti del furto' (passateci il termine). Operavano con grande tranquillità grazie a uno strumento che ha tutte le caratteristiche del passepartout: la chiave bulgara. Grazie a questa particolare chiave il gruppo criminale dei georgiani era solito aprire le case dei malcapitati residenti, il tutto senza compiere infrazioni di alcun tipo: semplicemente aprendo la serratura. La chiave bulgara, infatti, è composta da due parti fondamentali: un tensore e una chiave morbida. Prima viene usato il tensore che fa scattare il carrello della serratura e poi la chiave morbida che ha dei denti mobili. Il ladro poi scuote tensore e chiave morbida: quest'ultima, sotto l'effetto delle vibrazioni, assume la posizione della chiave originale a doppia mappa. Per completare l'operazione, poi, basta ripetere il tutto per l'altro profilo della doppia mappa. Il furto, come già detto, non dava il minimo sentore dello scasso.

UNA STRUTTURA ORGANIZZATA

Il gruppo di georgiani che sembrava imprendibile agli occhi della Polizia, era una struttura diramata e ben organizzata. I ladri, infatti, appartenevano al clan Kutaisi dell'omonima città, un clan famoso per compiere furti in tutta Europa. Dei veri e propri professionisti delle rapine che, nel loro clan, avevano messo a disposizione anche una struttura per 'allenarsi a scassinare'. Sì, avete capito bene: serrature-esempio che servivano a far esercitare il ladro a compiere furti sempre più rapidi e veloci, in una corsa contro il tempo e contro i poliziotti. I georgiani erano diventati così bravi che oramai sfidavano apertamente le nostre autorità: in uno degli ultimi furti, infatti, uno di loro aveva anche deriso le telecamere di sorveglianza mostrando con arroganza il dito medio. Un gesto che però, nonostante la sfrontatezza, non aveva tenuto conto dell'abilità della Polizia locale che, grazie a qualche imprecisione del gruppo, è riuscita a incastrare e imprigionare i ladri. Per il momento stazionano in carcere con l'accusa di ricettazione e associazione a delinquere.

