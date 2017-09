METEO/ Inizio di settimana instabile: piogge e temporali attesi al Sud (oggi, 25 settembre 2017)

Previsioni meteo (foto LaPresse)

E' stato un inizio di autunno caratterizzato dall'alta instabilità su tutta l'Italia, quello appena iniziato. Una tendenza che, come annunciano gli esperti de IlMeteo.it, riguarderà anche i prossimi giorni, fino al 30 settembre, ovvero per l'intera ultima settimana di settembre. Non mancheranno le precipitazioni in questo finale del mese e che potrebbero coinvolgere in modo particolare le Regioni del Centro Sud, Alpi, Prealpi e localmente alcuni settori della Pianura Padana centro occidentale. Si andrebbe via via confermando sempre di più un peggioramento importante del tempo a partire dal prossimo giovedì anche se le temperature non dovrebbero essere caratterizzate da sostanziali cambiamenti, restando più o meno in media col periodo. La nuova settimana, dunque, inizierà un'ampia alta pressione che coinvolgerà anche la nostra Penisola dopo un anticipo già annunciato con la giornata di ieri. I prossimi giorni saranno spiccatamente variabili, non mancheranno rovesci o temporali soprattutto al Sud o sull'Adriatico ma non sarà un maltempo continuativo. Il bel tempo, infatti, perdurerà al Nord e sulle Regioni centrali tirreniche.

MALTEMPO, REGIONI ADRIATICHE E MERIDIONALI

Nella prima giornata settimanale, le piogge non abbandoneranno del tutto il nostro Paese. Stando alle previsioni meteo di 3Bmeteo.com, infatti, l'instabilità continuerà a coinvolgere le Regioni adriatiche ed il Sud dove è più facile riscontrare localmente piogge spase o temporali. Qualche rovescio anche sull'Alto Adriatico ma in via di esaurimento. Il maltempo, dunque, interesserà in modo specifico il Meridione, quindi Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Non sarà esclusa la Sicilia anche se qualche accenno di instabilità potrebbe interessare Toscana orientale e Umbria. Più asciutto al Nord, dove il meteo è in graduale miglioramento. A fine giornata però, a Nord Ovest potrebbero aumentare le nuvole con qualche isolato piovasco per l'arrivo di una nuova debole perturbazione. La maggiore instabilità dei prossimi giorni, dunque, continuerà a dominare soprattutto le Isole maggiori ed il Sud, meglio al Nord nonostante la presenza di cieli non del tutto privi di nuvole e piovaschi sparsi.

© Riproduzione Riservata.