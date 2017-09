Madonna Medjugorje/ Messaggio del 25 settembre 2017: le parole di Maria, l’attesa e il ‘dramma’ della fede

Messaggio Madonna di Medjugorje

Scatta oggi l’appuntamento per milioni di pellegrini e fedeli nel mondo con il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje, come ogni 25 del mese: tradotto in tutte le lingue principali, il messaggio e le preghiere svelate dalla Madre di Cristo ai veggenti bosniaci viene diffuso all’interno della giornata, di norma attorno alle 19-20 di sera. In un settembre in cui la Chiesa ha festeggiato giusto ieri la Madonna della Mercede, ovvero della Misericordia, il nuovo messaggio di oggi diffuso, anche se come sempre molto contestato da alcune frange della stessa Chiesa, è pronto ad offrire un nuovo pensiero, una nuova preghiera e un nuovo invito alla conversione tramite la bellezza e la misericordia della fede, attraverso il dramma e le sofferenze della vita.

Esattamente come indicava anche l’ultimo messaggio di un mese fa, con la Madre di Dio che ai veggenti ricordava «Pregate fino a quando la preghiera diventi per voi gioia e incontro con l’Altissimo. Lui trasformerà il vostro cuore e voi diventerete uomini d’amore e di pace. Figlioli, non dimenticate che satana è forte e vuole distogliervi dalla preghiera. Voi, non dimenticate che la preghiera è la chiave segreta dell’incontro con Dio», dal messaggio alla Madonna di Medjugorje del 25 agosto 2017.

L’ULTIMO MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEJUGORJE A MIRJANA

Ad inizio settembre, come sempre del resto accade ad ogni 2 del mese, Mirjana ha diffuso un nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje dove ogni singolo uomo fedele e pellegrino è invitato a fare incontro vivo con la Presenza di Cristo, unica modalità per affrontate una vita che sarebbe in larga misura solo un immenso dramma. «Chi potrebbe parlarvi meglio di me dell’amore e del dolore di mio Figlio? Ho vissuto con lui, ho patito con lui. Vivendo la vita terrena, ho provato il dolore, perché ero una madre. Mio Figlio amava i progetti e le opere del Padre Celeste, il vero Dio; e, come mi diceva, era venuto per redimervi. Io nascondevo il mio dolore per mezzo dell’amore». Nel messaggio la Madre di Dio ha affrontato un aspetto assai delicato, e sempre urgente e attuale: perché il male, e soprattutto perché il dolore nella vita di ogni uomo? Perché una vita sofferente alle volte più di quanto uno possa immaginarsi o “meritarsi”?

La Madonna risponde, con questo intenso e breve secondo spunto del messaggio distribuito all’intera umanità: «voi, figli miei, voi avete diverse domande: non comprendete il dolore, non comprendete che, per mezzo dell’amore di Dio, dovete accettare il dolore e sopportarlo. Ogni essere umano, in maggior o minor misura, ne farà esperienza. Ma, con la pace nell’anima e in stato di grazia, una speranza esiste: è mio Figlio, Dio generato da Dio. Le sue parole sono il seme della vita eterna: seminate nelle anime buone, esse portano diversi frutti. Mio Figlio ha portato il dolore perché ha preso su di sé i vostri peccati. Perciò voi, figli miei, apostoli del mio amore, voi che soffrite: sappiate che i vostri dolori diverranno luce e gloria. Figli miei, mentre patite un dolore, mentre soffrite, il Cielo entra in voi, e voi date a tutti attorno a voi un po’ di Cielo e molta speranza. Vi ringrazio», dal messaggio alla Madonna di Medjugorje del 2 settembre 2017.

© Riproduzione Riservata.