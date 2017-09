SCIOPERO OGGI 25 SETTEMBRE/ Stop 24 ore mezzi Umbria Mobilità: Napoli, domani protesta Eav (info e orari)

Sciopero oggi (LaPresse)

Non ci sono state marce indietro per le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e lo sciopero di 24 ore per i mezzi in Umbria è stato confermato per la giornata di oggi, 25 settembre: i lavoratori di Umbria Mobilità protestano contro la gestione delle ferrovie e la crisi dell’azienda negli ultimi mesi. «Non condividiamo la gestione della crisi di Umbria Mobilità dovuta alla chiusura della infrastruttura ferroviaria, che sta provocando ricadute troppo onerose per il personale coinvolto», scrivono i segretari regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e Faisa Cisal. Disagi e possibili ritardi sulle linee regionali ed extraurbane gestite da Umbria Mobilità, come confermano gli stessi sindacati nella nota di avviso dello sciopero odierno: «a fronte di una crisi annunciata dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali. Ritardo che ha inevitabilmente ridotto le possibili opzioni atte a rendere la gestione degli esuberi temporanei, la meno traumatica possibile. I lavoratori sono stanchi di pagare per le colpe di un management aziendale che non riesce a vedere le difficoltà in cui operano quotidianamente i propri dipendenti».

DOMANI SCIOPERO MEZZI A NAPOLI

Oggi in Umbria, domani a Napoli e in larga parte della Campania, lo sciopero dei mezzi viene confermato dopo le “minacce” dei giorni scorsi avvenute presso le segreterie regionali dei sfiancati Uil, Ugl e Cisal. Per domani, 26 settembre 2017, è dunque previsto uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell’Eav (Ente Autonomo Volturno) che interesserà tutte le linee da e per Napoli: la Circumvesuviana garantirà il servizio dalle ore 6:17 alle ore 8:03, dalle ore 13:17 alle 14:04 e dalle 17:32 fino a fine servizio. Non solo, i treni di Cumana e Circumflegrea circoleranno dalle ore 8 alle 14, dalle 17.30 fino a fine servizio. Come spiega il comunicato diffuso dall’Eav, «La linea metropolitana Piscinola-Aversa resterà in funzione dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e dalle ore 20:00 fino a fine servizio». Per tutte le altre linee, come l’Alifana e la linea Napoli-Benevento gli orari e le cancellazioni sono disponibili a questo indirizzo.

