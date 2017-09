TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Abruzzo, sisma M 2.9 a L’Aquila (ore 11.10, 25 settembre 2017)

Terremoto oggi (LaPresse)

Una nuova scossa di terremoto questa mattina ha aperto di nuovo la finestra sul centro Italia, con un sisma al di sopra della normale e consueta attività sismica nel territorio di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio ormai da anni attivo e con negli ultimi 12 mesi le ben note tragedie che abbiamo imparato a riconoscere. Alle ore 10.22 il terremoto in zona L’Aquila questa volta è stato registrato con grado di magnitudo 2.9 sulla scala Richter, senza danni provocati a strutture, case, strade, persone e cose: secondo i dati INGV, il sisma ha avuto un ipocentro a circa 12 km di profondità sotto il livello del terreno, mentre sul fronte epicentro troviamo i comuni coinvolti, pur senza danni, che riguardano Capitignano, Montereale, Barete, Pizzoli, Campotosto, Cagnano Amiterno, Amatrice, Borbona, Crognaleto, Scoppito, Posta, Cittareale, L’Aquila, Fano Adriano.

SICILIA, SCOSSA DI M 2.8 AD AIDONE (ENNA)

In mattinata era stata invece la Sicilia a segnalare un nuovo terremoto in queste ultime due settimane di attività sismica più alta del consueto in una regione che da tempo soffre di movimenti del terreno non certo stabili. Alle ore 7.59 il sisma segnalato dall’INGV ha registrato un grado M 2.8 sulla scala Richter, senza alcun danno e senza che la popolazione in zona Enna sia rimasta colpita o avvertita dalle vibrazioni del terreno. Sul fronte ipocentro, il terremoto ha avuto una profondità di circa 4 km sotto il livello del terreno, mentre per quanto riguarda l’epicentro, i comuni coinvolti pur senza danni sono stati Aidone, Mirabella Imbaccari, Piazza Armerina, Raddusa, San Michele di Ganzaria, Valguanera Caropepe, San Cono, Caltagirone, Castel di Ludica, Ramacca.

© Riproduzione Riservata.