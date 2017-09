Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, Trump e l’opzione militare che ‘pressa’ la Cina e la Russia

Terza Guerra Mondiale, caccia Usa al confine con NordCorea (LaPresse)

Una guerra, anzi la terza guerra mondiale, con la Corea del Nord e gli Stati Uniti d’America come primissimi protagonisti: poi, a seguire, Sud Corea e Giappone in quanto alleati Usa e vicini stretti del regime di Pyongyang, e ovviamente anche Cina, Russia, Ue e Onu più o meno implicati direttamente. Per finire, Iran e Siria che sul fronte della potenza nucleare di Kim potrebbero essere, secondo la visione di Donald Trump, un sostegno non solo “ipotetico” alle mire atomiche di Pyongyang. In questo contesto di “base”, i prossimi mesi, forse settimane, non potranno essere “indifferenti” alla Comunità Internazionale, con da un lato un imminente lancio di missili della Nord Corea e dall’altro l’invio di caccia bombardieri Usa al confine con il regime. «Ogni opzione e’ sul tavolo, non solo quella economica, delle sanzioni, ma anche quella militare. E il presidente Trump vuole perseguire tutte le opzioni», sono state le parole del segretario al tesoro americano Steven Mnuchin nel commentare la decisione del Pentagono di inviare dei cacciabombardieri al confine contro Kim Jong-un.

«E’ incredibile che Pyongyang – ha concluso Mnuchin – voglia testare una bomba ad idrogeno sul Pacifico. Il presidente ha molte alternative e prenderà una decisione al momento giusto». In questo senso, la minaccia di Trump si potrebbe leggere non solo come un pressing diretto al regime, ma anche una strategia di pressioni contro Cina e Russia, che possano mettere in un angolo a livello commerciale e d’immagine Pyongyang: un qualcosa che finora non hanno mai fatto e per il quale Trump ha sempre attaccato Pechino e Mosca di non voler prendersi le responsabilità dirette di un monito deciso e duro contro Kim Jong-un. Il pressing “funzionerà”? L’impressione è che un accordo si dovrà trovarlo, anche perché i missili nucleari non sono mai stati più vicini ad essere lanciati di così nella storia recente dell’umanità.

TRUMP INVIA CACCIA BOMBARDIERI AL CONFINE

Le minacce a parole e le minacce a “gesti”: la terza guerra mondiale tra Corea del Nord e Usa, i principali attori protagonisti dell’assurda lotta sul Pacifico, vede ora la mossa scenografica degli Stati Uniti. Donald Trump ha infatti deciso di mostrare l’artiglieria inviando questa mattina i caccia bombardieri in volo sopra i cieli vicino al confine con la Corea del Nord, una evidente provocazione contro Kim e le sue parole di fuoco rivolte contro gli stessi Usa. Il Pentagono spiega la sua scelta alla stampa: «vuole dimostrare che il presidente ha molte opzioni militari per sconfiggere ogni minaccia. Questo dimostra la serietà con cui gli Stati Uniti prendono i comportamenti sconsiderati della Corea del Nord». Intanto la flotta di caccia B-1B è stata portata fino al sorvolo sulle acque internazionali e si rischia ora per le prossime giornate qualcosa di molto pericoloso a pochissimi passi dal confine di Pyongyang.

© Riproduzione Riservata.