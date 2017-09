ANZIANA MORTA NELLA CASA DI RIPOSO/ Como, soffocata con guanti in lattice in bocca: è stata uccisa

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Giallo alla casa di riposo Divina Provvidenza di Como: la signora Dolores D., 91 anni, è stata trovata morta in circostanze alquanto inquietanti. Come riferisce Il Fatto Quotidiano, erano le 18:30 di domenica pomeriggio quando un'operatrice addetta a portare la cena nelle stanze della struttura si è trovata di fronte ad una scena che dimenticherà difficilmente: l'anziana paziente era morta e infilati in bocca aveva dei guanti in lattice. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio: al momento, infatti, l'ipotesi del suicidio viene esclusa. In primis per lo stato di salute della vittima: la donna, infatti, aveva problemi cognitivi ed è difficile ipotizzare che abbia avuto la lucidità di togliersi la vita soffocandosi. Inoltre c'è da considerare il materiale rinvenuto nella bocca della donna: guanti in lattice, facilmente reperibili in una struttura di questo tipo. Per questo non è da escludere che il presunto killer della povera Dolores si nasconda all'interno della stessa casa di riposo.

MORTA SOFFOCATA

Gli inquirenti che vorranno tentare di ricostruire la morte di Dolores D., purtroppo, non potranno contare sulla testimonianza della sua compagna di stanza all'interno della casa di riposo comasca. La vittima dormiva sì insieme ad un'altra paziente di 94 anni, ma questa soffriva a sua volta di problemi cognitivi e dunque non ha saputo fornire alcun dettaglio su quanto accaduto. L'autopsia, come riportato da La Vita in Diretta, ha chiarito che la donna è morta poco dopo aver consumato la sua merenda, uno yogurt, per soffocamento. Il timore che un evento del genere possa ripetersi è vivo soprattutto tra i parenti dei pazienti della struttura. Creata oltre un secolo fa per assistere ragazzi e anziani senza famiglia e senza casa, come si legge sul sito della Rsa, nella struttura lavorano quattro medici, nove infermieri e 40 operatori socio-sanitari. Un giallo definito "complicato" dallo stesso procuratore che adesso dovrà cercare di assicurare alla giustizia al più presto il killer della povera signora Dolores.

© Riproduzione Riservata.