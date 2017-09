AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1 (ultime notizie, oggi 26 settembre)

Traffico Autostrade - La Presse

C'è stato un brutto incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel pomeriggio di ieri attorno alle 17.30. Il tutto è accaduto al chilometro 184 tra Modena sud e Valsamoggia come riportato da Il Resto del Carlino verso Bologna. Non sono chiare al momento le dinamiche che riguardano l'incidente in questione, ma solo che a scontrarsi sono stati due furgoni e che uno di questi è terminato in una scarpata. Dall'incidente in questione una persona è rimasta ferita anche se non è nota l'entità del suo problema. Nel tardo pomeriggio poi le code sono salite a circa tredici chilometri che hanno portato all'intervento degli addetti di autostrade per la strada che hanno come sempre svolto il loro lavoro in maniera tempestiva e molto intelligente. Non dovrebbero esserci problemi nella giornata di oggi per quanto riguarda il tratto in questione. Arriveranno però notizie sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni del ferito.

AUTOSTRADE, CANTIERI DI LAVORO NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri aperti sulle autostrade italiane durante l'arco della notte che ha condotto alla giornata di oggi martedì 26 settembre 2017. Una situazione che sicuramente andrà rivista attorno alle ore della mattinata quando vedremo come si evolveranno dopo la riapertura dei cantieri. Rimane utile consultare il portale istituzionale, Autostrade.it, che viene aggiornato sempre in tempo reale e offre delle informazioni utili per evitare di ritrovarsi nel traffico. Partiamo dall'A9 Lainate-Svizzera dove al chilometro 33.8 direzione Lainate troveremo chiuso fino alle cinque il tratto tra Lago di Como e Como centro. Invece sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia troveremo chiuso fino alle sei il tratto tra bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Prà al chilometro 10.7 direzione Ventimiglia. Per chiudere passiamo all'A24 Roma-Teramo dove al chilometro 136.6 direzione Superstrada Teramo Mare troveremo chiuso il tratto tra Assergi e San Gabriele Colledara.

© Riproduzione Riservata.