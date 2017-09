IL CASO/ Gli esperti della manutenzione della casa a portata di click

Pixabay

IL NUOVO SERVIZIO PAGINEGIALLE CASA

Coloro che hanno bisogno del supporto di un professionista per la ristrutturazione, l’arredamento o la manutenzione della propria casa oggi possono contare su uno strumento in più: PagineGialle Casa. Italiaonline ha infatti deciso di creare un portale, pgcasa.it, cui gli italiani possono rivolgersi per ricevere preventivi gratuiti dai professionisti e dagli artigiani più vicini, come elettricisti, imbianchini, idraulici, falegnami, esperti di installazioni da esterno, climatizzatori, antifurti, ecc. Il funzionamento è piuttosto semplice. L’utente invia una richiesta indicando il tipo di servizio di cui ha bisogno. A quel punto riceverà i cinque migliori preventivi per le sue esigenze e potrà scegliere quello che più lo soddisfa. A questo punto, utente e professionista potranno entrare in contatto per svolgere il lavoro richiesto.

60.000 PROFESSIONISTI IN TUTTA ITALIA

Alla fine della prestazione, l’utente lascerà una recensione sul professionista, che tornerà utile agli altri utenti. Ivan Ranza, Chief Commercial Officer SME Media Agency di Italiaonline, ha spiegato ad Adnkronos che "l'87% delle imprese italiane ha da uno a nove dipendenti, molte di queste hanno qualità e competenze molto alte, ma non hanno ancora fatto il passo di utilizzare mezzi digitali per accedere a nuovi mercati. La nostra mission è aiutarli a trovare nuovi clienti e dare ai nostri clienti dei servizi più professionali”. Un dato importante evidenziato da Mario Perini, direttore marketing di Sme, è che il servizio di PaginGialle Casa “può contare su 60mila professionisti distribuiti su tutto il territorio nazionale”. Quindi la caratteristica principale è la capillarità e la presenza in tutta Italia dei professionisti.

© Riproduzione Riservata.