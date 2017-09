INFLUENZA 2017/ Virus alle porte: colpirà fino a 5 milioni di italiani. Come evitare il contagio

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Sarà capitato a chiunque, in questo mese di settembre, di sentire di questo o quell'amico al letto con l'influenza. Dopo un attimo di sorpresa, ecco arrivare la consapevolezza: l'estate è finita, siamo quasi ad ottobre. Sta dunque per iniziare la temutissima stagione influenzale. Il ricordo dell'influenza 2016 è ancora vivo in tutti coloro che hanno dovuto fare i conti con il virus lo scorso anno: una vera e propria epidemia caratterizzata da febbre alta e problemi intestinali e alle vie respiratorie. Ma cosa ci attende con l'influenza 2017? A dare un'idea generale della situazione è Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università di Milano che, come riporta l'Ansa, ha chiarito:"molto dipenderà dal meteo: se l'inverno dovesse essere lungo e freddo sicuramente si avranno molti più pazienti influenzati. Se al contrario dovesse essere più mite, saranno invece i virus parainfluenzali a esserne avvantaggiati". Le stime dell'esperto, però, non sono certo confortanti: quest'anno, infatti, ad essere colpiti dall'influenza 2017 saranno dai 4 ai 5 milioni di italiani, finiranno a letto poiché colpiti da virus parainfluenzali dagli 8 ai 10 milioni di connazionali.

COME EVITARE IL CONTAGIO

La stagione dell'influenza 2017 sarà per certi versi simile a quella dello scorso anno visto che, come spiega Pregliasco, "ci sarà un solo virus nuovo in circolazione, il virus 'H1N1 A/Michigan', variante che sostituirà l'H1N1 California. Gli altri saranno gli stessi del 2016/17, cioè l'H3N2 A/Hong Kong e i due virus B/Brisbane e B/Phuket". In Italia, però, siamo abituati a vivere la questione con un certo fatalismo, quasi fosse scontato doversi ammalare. Così, però, non è: soprattutto se si applica una serie di accorgimenti che limita parecchio la possibilità di contrarre il virus. Come evidenziato da un'indagine di Assosalute, infatti, il 15% degli italiani non è solito adottare alcuna precauzione per tentare di evitare di ammalarsi: basti pensare che meno di una persona su due si lava spesso le mani e solo il 14% sostiene di ricorrere al vaccino anti influenzale. Sconvolgente, in ultimo, il fatto che soltanto il 46% del campione, in caso di influenza, è solito coprirsi naso e bocca quando starnutisce e solo il 19,6% si lava bene le mani.

