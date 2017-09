Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 26 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 115/2017)

Estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto (LaPresse)

Il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto si stanno preparando per inondare l'Italia con i loro premi. La Fortuna busserà alla porta di tanti giocatori anche questa sera, grazie alle nuove estrazioni. In molti casi i premi si potrebbero rivelare anche più ricchi del previsto, come dimostrato dall'ultima statistica. In particolare, il podio delle vincite è stato conquistato dal 10eLotto, che ha regalato ad un fortunello di Orbassano, in provincia di Torino, un bottino di oltre 53 mila euro conquistato con 8 numeri fortunati. Il tutto aumentato dall'opzione Oro che permette sempre di moltiplicare il premio. Secondo posto invece per la provincia di Campobasso e per un giocatore di Larino, che è riuscito a realizzare circa 32 mila euro grazie a 9 numeri vincenti su 10 totali. Una vincita gemella è stata realizzata inoltre nella provincia di Brescia, a Billa Perdegnano. Meno fortunati i vincitori del Lotto, che al primo posto ha piazzato un premio di oltre 22 mila euro per un unico fortunello di Napoli. Il giocatore ha realizzato infatti un ambo sulla ruota cittadina, poco più di quanto registrato dai vincitori delle altre due posizioni del podio. Un fortunello della provincia di Salerno, di Scafati, ed uno di Catania, hanno infatti realizzato oltre 18 mila euro in premio grazie ad una giocata sulla ruota di Venezia, nel primo caso, e di Bari nel secondo.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ritorna di scena anche nella serata di oggi grazie ad una nuova estrazione, in cui decreterà i vincitori. Il nuovo appuntamento con il gioco Sisal ha già spinto milioni di giocatori verso le ricevitorie più vicine, per giocare la schedina che potrebbe permettere loro di conquistare i premi in palio. Anche per questo molti appassionati potrebbero essere ancora incerti su quali numeri giocare, soluzione che anche questa volta viene prontamente fornita dalla nostra Rubrica. In coppia con la smorfia napoletana, andiamo a scoprire la news scelta per oggi. Sembra che una ginnasta amatoriale abbia vissuto una vera giornata d'inferno durante un allenamento casalingo. Una situazione imbarazzante che ha portato la giovane al centro dell'attenzione dei social inglesi. La protagonista è infatti rimasta incastrata in una finestra di una persona conosciuta su Tinder mentre cercava di porre rimedio ad un incidente particolare. Sembra infatti che la ragazza abbia avuto dei problemi con lo sciacquone e che si sia ritrovata a sfruttare la finestra per liberarsi dal possibile imbarazzo. Peccato che i vetri fossero accostati e che nel tentativo di togliere ogni traccia delle proprie azioni, si sia ritrovata incastrata fra gli stipiti. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la ginnasta, 82, la finestra, 57, lo sciacquone, 25, l'imbarazzo, 60, e le prove, 50. Come Numero Oro scegliamo invece l'assurdo, 44.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

38,2 milioni di euro è il Jackpot che questa sera proporrà il Superenalotto a tutti i giocatori in gara. Un premio importante per un bottino sempre più milionario, che spinge moltitudini di aspiranti vincitori verso le ricevitorie. Non bisogna dimenticare tuttavia la soddisfazione ottenuta nel centrare anche qualcuna delle quote minori, vere protagoniste dell'ultimo concorso. Le statistiche accendono infatti le luci sul 4+, a causa dell'assenza del 5+1 e del 5+. Il premio ha sfiorato i 29 mila euro ed è stato conquistato da quattro fortunelli, mentre 8 giocatori hanno centrato il 5 da quasi 25 mila euro. 2.439 euro il premio distribuito dal 3+ a 182 vincitori, mentre 286,79 euro sono stati donati dal 4 ai suoi 695 giocatori più fortunati. I tagliandi che hanno registrato invece la vincita del 3, pari a 24,39 euro, sono stati 24.811, mentre 367.651 sono state le giocate vincenti che hanno permesso ai rispettivi proprietari di conquistare il premio da 5,13 euro messo in palio dal 2. Un bottino che supera, anche se di poco, quello dello 0+, del valore di 5 euro tondi. I vincitori in questo caso sono stati 33.879, mentre 15.480 giocatori hanno realizzato i 10 euro dell'1+. Il premio abbinato al 2+ invece, pari a 100 euro, è stato realizzato da 2.394 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto di questa sera si staranno ponendo molte domande sul Jackpot. La vera incognita rimane infatti il destino del montepremi e la sua estrazione, mistero che verrà risolto solo questa sera grazie al nuovo concorso della Sisal. Associato al montepremi esiste tuttavia un altro dubbio da non sottovalutare, ovvero che cosa farne di un bottino così generoso. L'ansia da vincita potrebbe mettere a dura prova anche i giocatori dotati di sangue freddo ed anche per questo è meglio prevenire ostacoli di qualsiasi tipo. La nostra Rubrica ha interrogato KickStarter per voi, per aiutarvi ad ovviare al problema, ed oggi vi parlerà di Mabot, il primo robot interattivo e giocattolo interamente componibile secondo la propria fantasia. Si potrà infatti creare un gorilla oppure un veicolo, oppure ancora un umanoide o un altro robot. Mabot è controllabile grazie ad una app da installare sul proprio smartphone o iPad, rendendo il tutto facile e accessibile anche ai bambini. Un gioco divertente da svolgere da soli o in gruppo ed in grado di stimolare la fantasia grazie all'uso della tecnologia più avanzata. I 25 giorni di tempo rimasti servono solo per farvi scegliere se aderire all'iniziativa oppure no, dato che il goal è già stato raggiunto da tempo. I numeri vincenti invece vi aspettano fra pochissimo: manca davvero poco prima di scoprire se saremo fra i vincitori.

© Riproduzione Riservata.