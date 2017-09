METEO/ Allerta in Sardegna, codice arancione per i fortissimi temporali (oggi, 26 settembre 2017)

Meteo - La Presse

Allerta meteo in Sardegna nella notte per i fortissimi temporali che hanno colpito una delle due maggiori isole del paese italiano. Nella notte sono iniziate le prime piogge e la situazione potrebbe degenerare in tutta la giornata. Tra i pericoli più imminenti c'è la frequente attività elettrica che potrà portare a diversi fulmini e anche a forti grandinate oltre a vento importante. Per vedere un miglioramento dovremo aspettare il tardo pomeriggio per la parte nord-ovest della Sardegna e solo la sera per il resto dell'isola. Il centro funzionale della regione ha comunicato il codice d'allerta gialla o ordinaria per la parte nord-est della regione e poi anche allerta arancione o moderata per quanto riguarda il nord-ovest. Sarà molte importante fare molta attenzione anche per quanto riguarda i particolari come le autostrade o anche i campi agricoli. Ovviamente altre novità arriveranno durante l'arco della giornata.

METEO, TRANQUILLA LA MATTINATA, PIOGGE SPARSE NEL POMERIGGIO

La giornata di oggi, martedì 26 agosto 2017, sarà caratterizzata in particolare da cielo coperto ma con pioggia sparsa durante la giornata. Si parte dalla mattinata dove tutto l'arco tirrenico potrebbe vivere di sole e temperature anche in rialzo rispetto alle ultime giornate. La pioggia inizierà a colpire la Sardegna che sarà l'unica regione tutto il giorno sotto i temporali. Nella mattinata poi vedremo pioggia sul Piemonte e temporali forti sull'Abruzzo. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe peggiorare ancora con il sole del versante tirrenico che sarà coperta da diverse nuvole. I temporali però sia in Sardegna che in L'Aquila saranno trasformati invece in leggera pioggia. Le temperature minime saranno riscontrate attorno ai dieci gradi centigradi di Potenza della mattina, mentre le massime saliranno sui venticinque di Palermo e Catania nel pomeriggio. Staremo a vedere come si evolverà poi la situazione nella giornata di domani.

