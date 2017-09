METRO M1 CHIUSA/ Atm news, linea rossa sospesa da Gambara a Bisceglie per allarme bomba: riprende circolazione

Metro M1 chiusa (LaPresse)

Momenti di panico sulla metro M1 di Milano pochi istanti fa con la chiusura e sospensione immediata tra le fermate Gambara e Bisceglie, nel ramo sud-over della metro rossa in direzione Bisceglie: un allarme bomba e la conseguente disposizione di pubblica autorità che ha chiuso tutto per controllare e valutare l’entità dell’allarme. Nulla di nuovo, un’operazione che negli ultimi anni ha coinvolto praticamente almeno due-tre volte a settimana le metropolitane milanesi e romane, con i passeggeri che però ogni volta devono fare i conti con momenti di insicurezza e attimi di panico, proprio per quanto di orrendo e tragico succede dal 2015 nelle più importanti città d’europa sottoposte ad attentati terroristici. «Sospesa tra Gambara e Bisceglie (verifiche su disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza). In funzione sulle altre tratte», recitava il comunicato Atm su Twitter, con i bus di collegamento resi attivi nel giro di pochi minuti nella tratta interessata dall’allarme.

È RIPRESA LA CIRCOLAZIONE

Attorno alle 11.20 è però arrivato un nuovo messaggio, sempre sul canale Twitter in aggiornamento di Atm che pone fine all’emergenza sulla metro M1 di Milano: «riprende gradualmente la circolazione dopo breve sospensione per verifiche su disposizione delle Autorità». Le verifiche della Polizia e delle Forze dell’Ordine hanno certificato che l’allarme suscitato da una valigetta sospetta si trattava dell’altrettanto consueto falso allarme bomba, come purtroppo troppo spesso se ne contano all’interno della giustificata paura per il terrorismo. I bus sostitutivi sono tornati nelle rimesse, i treni della metropolitana sono ripartiti nella tratta bloccata tra Gambara e Bisceglie e solo il traffico avrà bisogno di qualche minuto in più per poter tornare regolare dopo la sospensione di circa mezz’oretta.

