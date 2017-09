TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord vs Usa: Trump, le minacce e la mossa ‘cinese’ di Londra

Terza Guerra Mondiale (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE? Con l’annuncio fatto ieri dal regime di Pyongyang, la terza guerra mondiale che Usa e Corea del Nord rischiano di far scoppiare è purtroppo tremendamente più “vicina”: «Trump ha dichiarato che la nostra leadership non sarebbe stata in giro a lungo. Ha dichiarato guerra al nostro Paese, per questo avvalendoci così del diritto all’autodifesa, Pyongyang abbatterà i caccia americani anche se non sono ancora all’interno dei confini». Le parole di Ri Yong Ho, ministro degli Esteri di Kim Jong-un, suonano come una minaccia gravissima e potenzialmente letale, esattamente come lo erano sembrate le durissime accuse lanciate da Trump nel famoso discorso all’Onu (cui ha seguito l’invio di caccia bombardieri al confine con Pyongyang). Mentre prosegue il “silenzio” di Vladimir Putin da Mosca in giorni delicatissimi per gli equilibri prossimi sul Pacifico (e non solo), l’ultima “mossa” arriva da Londra, con la Gran Bretagna che ha infatti deciso di unirsi alla Cina per condannare le minacce dei missili nordcoreani. «Con Pechino esprimiamo in modo congiunto la condanna dell'ultimo lancio missilistico nordcoreano, in violazione degli impegni internazionali, e l'impegno a usare l'arma delle sanzioni concordate in sede Onu in risposta ai "test illegali" del programma nucleare di Pyongyang».

Così riporta il comunicato di Downing Street della premier Theresa May dopo un colloquio telefonico con il presidente cinese Xi Jinping. In realtà, oltre all’importante scelta tempistica di intervenire pubblicamente - ovvero quanto il livello dello scontro è ai massimi livelli - la mossa del Regno Unito è doppiamente strategica. Avvicina da un lato la Cina, partner principale della Corea del Nord, verso l’Occidente in un momento in cui Kim è pronto a lanciare contro il mondo, ma soprattutto avvicina Trump ad una posizione diplomatica di risoluzione dell’intricatissima vicenda militare e strategica. Creare un “ponte” tra Pechino e Washington per la premier May - tra l’altro mai particolarmente efficace in politica estera in questi mesi al potere - potrebbe rappresentare un’abile mossa con cui congelare l’eventuale scontro nucleare e permettere al Regno Unito di formare il giusto collante nei negoziati di pre-guerra mondiale.

TRUMP: NUOVA STRETTA SU INGRESS USA

La notizia cade nel mezzo delle aspre tensioni tra Usa e Corea del Nord sui nucleare e missili, accompagnate da retorica e scambio di insulti tra i rispettivi leader. Proprio questa mattina Donald Trump, mantenendo le “promesse” fatte durante l’Onu, ha stretto ancora di più la corda per gli ingressi negli Stati Uniti contro gli Stati “pericolosi”, confermando il clima non certo piacevole da guerra mondiale. È di stamattina la novità arrivata dall’Amministrazione Trump in cui si annuncia l’ufficiale stretta sugli ingressi per altri otto Paesi che si aggiungono a quelli già inseriti nella “lista nera”: «oltre a cinque dei sei a maggioranza musulmana gia' presi di mira nel bando in scadenza alla mezzanotte (Iran, Somalia, Libia, Yemen e Siria) spuntano ora anche Ciad, Corea del Nord e Venezuela. Le restrizioni non riguarderanno chi gia' possiede un visto Usa», spiega l’Ansa. Lo scontro con la Corea del Nord prosegue e vede il presidente repubblicano schierato ormai senza (quasi) possibilità di dialogo contro i regimi definiti dittatoriali e anti-democratici, come Pyongyang, Caracas e Teheran.

© Riproduzione Riservata.