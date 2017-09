VIETATO BACIARSI/ Urla e pugni ai fidanzatini davanti a una moschea (abusiva) di Roma: “vergognatevi!"

Foto LaPresse

Non essendoci moschee pubbliche in Italia, ma scantinati, garage, appartamenti privati, è un po' difficile sapere per chi passa per strada di trovarsi di fronte a una di esse. Ma due giovani, che oltre a non sapere di essere davanti a una moschea come è normale non conoscono neppure le regole dell'islam, sempre che la regola contestata esista davvero visto che l'islam anche i musulmani lo interpretano un po' come vogliono, ha commesso l'imprudenza di baciarsi davanti a un centro islamico. Un malese di 24 anni, senza fissa dimora ma incensurato, ha intercettato la coppia in via San Vito, quartiere dell'Esquilino a Roma, che passeggiava mano nella mano e scambiandosi baci.

Si sono trovati all'altezza del centro/moschea che tra l'altro nei mesi scorsi era stato chiuso perché non aveva l'autorizzazione e nelle cantine ospitava un asilo nido non regolare, quando il malese ha spintonato via la ragazza e poi ha preso a calci e pugni il fidanzato urlando che non ci si può baciare davanti a una moschea. Fortunatamente stava passando proprio in quel momento una pattuglia dei carabinieri che è intervenuta: il giovane islamico si è scagliato anche contro di loro ferendo leggermente uno di loro. Arrestato, è stato condotto in carcere con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

