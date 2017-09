AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A8 (ultime notizie, oggi 27 settembre)

Traffico autostrade - La Presse

Si è verificato un bruttissimo incidente sull'Autostrada A8 Varese-Milano nella mattinata di ieri che ha condizionato la viabilità di questa per tutta la giornata. Il traffico è rimasto letteralmente paralizzato e nell'incidente sono rimaste coinvolte diverse persone. Milano Today ha spiegato come la dinamica dell'accaduto sia al vaglio della polizia stradale, ma al momento non ci siano precise indicazioni. Si sa però che sul luogo si sono resi necessari l'intervento di due ambulanze e dell'elisoccorso. Sono stati quattro i pazienti soccorsi dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Pare che i feriti siano due donne di 28 e 53 anni e di altrettanti uomini di 29 e 37. Non è chiaro però quali siano le condizioni di questi e se siano più o meno in pericolo di vita. Probabilmente nella giornata di oggi arriveranno altre notizie legate proprio a questo. Il maggior disagio che ha portato al traffico è stato dovuto alla presenza di mezzi incendiati presenti sulla carreggiata che sono stati tolti comunque molto tempestivamente da parte dei vigili del fuoco.

AUTOSTRADE, CANTIERI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri che sono stati aperti durante la notte sulle autostrade italiane. Questo ha portato alla chiusura di tratti e allacciamenti che saranno riaperti tutti molto presto di mattina, ma che potrebbero comportare il formarsi di code più o meno lunghe. Per questo è importante seguire con grande attenzione gli aggiornamenti in tempo reale sul portale istituzionale Autostrade.it e anche i consigli per evitare il traffico. Si parte dall'A7 Milano-Serravalle-Genova al chilometro 88.6 direzione Milano dove rimarrà chiuso fino alle ore sei il tratto tra Busalla e Vignole Borbera. Passiamo all'A13 Diramazione per Ferrara dove al chilometro 1.5 direzione Autostrada Bologna-Padova fino alle cinque sarà chiuso il tratto tra il bivio SS16 Adriatica e Bivio SS64 Porrettana. Concludiamo con il raccordo A4 Monza-Tangenziale nord Milano dove al chilometro 13.3 direzione Tangenziale nord Milano fino alle cinque sarà chiuso il bivio tangenziale Nord/A4 Torino-Trieste.

