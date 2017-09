DON EURO/ Il gigolò Francesco Mangiacapra, “Non è stato detto tutto su Don Luca Morini” (Pomeriggio 5)

Foto Pixabay.com

Tornerà ad occuparsi di don Luca Morini, definito Don Euro la trasmissione Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, la quale accoglierà in studio Francesco Mangiacapra, il gigolò salito agli onori della cronaca per aver pubblicamente denunciato il prete. A quanto pare, però, non tutto sarebbe emerso fino ad oggi. Il giovane Francesco, autore del libro-verità "Il Numero Uno - Confessioni di un marchettaro", come rivela Il Tirreno è già stato sentito in passato dalla procura in qualità di persona informata sui fatti e come testimone chiave, nonché principale accusatore nel processo istituito dalla Curia contro Don Euro, accusato di aver utilizzato soldi dei fedeli per pagare gigolò ed escort. Eppure di recente Francesco Mangiacapra ha annunciato: "Non è stato detto tutto su Don Luca Morini. A Firenze farò delle nuove sorprendenti dichiarazioni sulla vita privata di don Euro, su quella passata e su quella attuale". Oggi sarà ospite nuovamente nell'ambito della trasmissione condotta da Barbara d'Urso nel corso della quale non si escludono nuove scottanti rivelazioni.

NUOVE RIVELAZIONI SCOTTANTI

Don Luca Morini viveva un'esistenza all'insegna del lusso sfrenato e della lussuria: con i soldi dei fedeli, infatti, oltre a pagare escort e gigolò andava anche in vacanza, concedendosi uscite in ristoranti super lussuosi a base di champagne e ostriche. Questo pomeriggio, per la prima volta Francesco Mangiacrapra, giovane gigolò, sarà in diretta nello studio della trasmissione di Canale 5. Tutto sarebbe partito proprio da lui e a Pomeriggio 5 racconterà come ha incontrato il Don, il modo in cui è stato approcciato da Don Euro con la scusa di avere con lui rapporti sessuali a pagamento, facendogli anche dei regali. Francesco, oltre a far emergere lo scandalo attorno a Don Luca, è stato in grado di condurci finora in un viaggio all'interno dei vizi delle persone più insospettabili, a partire dal religioso ed a far riflettere su concetti come dignità e amore, ripercorrendo dunque le tappe dell'essere escort ma anche cliente. Cosa rivelerà nel corso della sua ospitata?

