ELENA DI GIOVANNI/ La ragazza è stata ritrovata in Germania, ma il mistero non è risolto (Chi l’ha visto?)

Chi l'ha Visto? su Rai 3

LA RAGAZZA RITROVATA IN GERMANIA

Si è conclusa in modo positivo la scomparsa di Elena Di Giovanni, la ragazzina di 16 anni di cui si erano perse le tracce da Cuneo lo scorso 4 agosto. L'ultimo appello della madre, effettuato tramite le telecamere di Chi l'ha visto, ha sortito il suo effetto ed ha portato al ritrovamento della giovane in Germania. Questa sera, mercoledì 27 settembre 2107, il programma condotto da Federica Sciarelli ripercorrerà gli ultimi sviluppi sul caso, su cui grava ancora un alone di mistero. Elena Di Giovanni, sottolinea La Stampa, si era allontanata infatti in compagnia di una donna di 47 anni e nei giorni successivi alla scomparsa, entrambe erano state segnalate in provincia di Catania, a Belpasso. La madre della 16enne si era diretta sul posto per cercare la figlia, ma non era riuscita a trovarla nonostante l'impegno di diversi giorni. La segnalazione della presenza di Elena in Germania ha invece dato buon esito e la ragazza è stata ritrovata in un paese nelle vicinanze di Monaco di Baviera.

ELENA DI GIOVANNI: UN MISTERIOSO ALLONTAMENTO

Rimane ancora il dubbio del perché Elena Di Giovanni si sarebbe allontanata con la 47enne, che aveva conosciuto durante una serata al karaoke lo scorso aprile. La 16enne, riservata e con pochi amici, frequentava la scuola per estetisti ed a settembre aveva deciso di cambiare istituto per iniziare le lezioni all'Enaip di Cuneo. In merito alla donna con cui è stata avvistata la ragazzina l'ultima volta, Cuneo Cronaca sottolinea che fosse particolarmente gelosa di Elena e che cercasse di allontanare chiunque le si avvicinasse. Parole della madre, che ha parlato anche di telefonate pressanti alla 16enne e di appostamenti sotto casa, fino alla minaccia da parte della donna di 'portargliela via' in qualche modo. Particolari che la madre di Elena Di Giovanni ha reso subito noti agli inquirenti nella denuncia di scomparsa e che verranno approfonditi nel corso delle indagini. Secondo quanto riporta Taormina Web, il nome della 47enne sarebbe Maria Luisa Rapisarda, una donna di origine siciliane ed anche per questo la pista catanese era sembrata più che valida. A causa dell'allontanamento di Elena Di Giovanni, le cui dinamiche sono tuttora da chiarire, la donna potrebbe dover rispondere di sottrazione consensuale di minorenne.

