Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 238/2017)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto (web)

Tutto pronto per un nuovo mercoledì, e tutto pronto per un nuovo SiVinceTutto Superenalotto di oggi: nella giornata di Champions League dopo Juventus e Roma cercano il riscatto dopo il solo punto conquistato nella prima giornata due settimane fa. Un gioco e un altro gioco, una ricerca spasmodica di vittoria e… pure. In questo mercoledì i destini si incrociano, almeno per milioni di tifosi italiani che assieme al miglior risultato delle propria squadra attende quei numeri tanto attesi per riempire finalmente quel conto in banca così bisognoso di essere rimpinguato. Va detto che, come ogni buon giocatore del mercoledì conosce bene, le speranze di vittoria nel SiVinceTutto rispetto al “normale” Superenalotto sono molto più concrete e meno “impossibili”, pena un jackpot non gigantesco ma comunque rispettabile e che la vita ve la potrebbe far svoltare lo stesso. Ma come funziona nello specifico questo gioco “usuale” e comunque sempre molto complesso da sbancare? Bisogna scegliere 12 numeri e sperare che la metà di questi corrispondano a quelli vincenti. Così è possibile fare il botto e, quindi, vincere il primo premio. Si può ottenere una discreta somma anche con il 5, il 4 e il 3 o realizzando anche il 2: certo, i 10 euro guadagnati con il 2 al SiVinceTutto non sarà il massimo, ma vi ripagherà ad esempio il prezzo del prossimo tagliando. Sul fronte delle possibilità concrete di vincita, la Sisal “annuncia” ai suoi giocatori l’intero regolamento statistico: se c'è un fortunato che azzecca il 6, questi ottiene il 40,27% del montepremi, lasciando al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se, però, nessuno fa il 6, allora la distribuzione dei premi cambia radicalmente: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Ora però, prima di concentrarci sull'estrazione di oggi, che come sempre seguiremo in diretta per fornirvi la combinazione fortunata, scopriamo cosa è successo la settimana scorsa. La Champions League farà il resto questa sera, dando quel giusto “ritmo” ad un’attesa divenuta davvero sempre più spasmodica. I numeri vincenti dell'estrazione di SiVinceTutto del concorso numero 237 del 20 settembre 2017 sono stati 15-17-23-65-70-82. Presto conoscerete la sestina vincente.

I NUMERI VINCENTI

Si vince tutto Superenalotto Logo SiVinceTutto Superenalotto n. 238 del 27/09/2017

-

Combinazione vincente

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.