FERMARE L’AUTO IN CORSA… PER UN SELFIE/ Folle gioco di una banda di ragazzini nel vicentino: ecco cos’è

Selfie estremi, pericolo sulla strada

La pratica dei selfie estremi ha spesso fatto molto discutere, soprattutto a livello internazionale. Ma la situazione potrebbe essere diventata preoccupante anche in Italia, almeno da quanto raccontato da alcune testimonianze nel paese di Costabissare, come riportato dal Giornale di Vicenza. Nel Comune della provincia vicentina, infatti, un gruppo di ragazzi, quantificati in circa 5-6 unità e probabilmente minorenni, si starebbero lanciando in un gioco estremamente pericoloso non solo per loro, ma anche per gli ignari automobilisti che vi si ritrovano loro malgrado coinvolti. Il “gioco”, se così si può chiamare, vede uno dei ragazzi correre in strada a gran velocità e poi pararsi davanti a un auto in corsa, fermandola e restando fermo faccia a faccia con il mezzo in avvicinamento, che deve necessariamente frenare (meglio se lasciando qualche sgommata vistosa) per evitare di investire il ragazzo. Dopodiché, gli amici sbucano fuori e fotografano la scena, prima di scappare via e lasciare l’automobilista spaventatissimo per aver rischiato di investire il giovane.

ALLA RICERCA DEI RESPONSABILI

Si tratta di una prova di coraggio, o presunto tale visti i rischi che scioccamente questi giovani ragazzi corrono con questa pratica, simile a quelle di cui si è parlato a volte negli Stati Uniti o in Russia, dove per scattare selfie sul ciglio di un grattacielo, di un ponte o in altre location estremamente pericolose, alcuni ragazzi hanno perso la vita. Questi selfie verrebbero poi postati sui vari profili sui social network dei giovani, che si vanterebbero degli scatti con gli amici. Peccato che con un comportamento del genere si metta a repentaglio non solo la propria vita, ma anche quella degli automobilisti, spesso costretti a manovre pericolosissime o a frenate estremamente brusche per evitare di investire i ragazzi che gli si parano davanti. La polizia ha già iniziato ad indagare dopo le numerose segnalazioni ricevute, con i giovani che sarebbero stati identificati, anche se non ancora rintracciati: non sarebbero in ogni caso originari di Costabissara, dove stanno avvenendo i fatti.

