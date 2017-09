INCIDENTE STRADALE/ Milano, auto travolge ambulanza fuori dall’ospedale San Carlo (oggi 27 settembre 2017)

Incidente stradale

Grave incidente stradale avvenuto nella notte appena passata a Milano, appena fuori dall’ospedale San Carlo (in zona San Siro, ad ovest della metropoli): un’auto all’altezza dell’incrocio appena fuori l’ospedale è piombata senza frenare contro l’ambulanza che stava esercitando trasporto sanitario privato. Il bilancio è di sei feriti, tra cui ovviamente anche il paziente a bordo dell’autoambulanza al momento dell’incidente. Feriti lievi i 4 passeggeri del mezzo sanitario, ferite più serie invece per di due stranieri a bordo dell’auto impazzati che sono stati tastati all’ospedale di Rho. Non ci sono motivi al momento per l’incidente avvenuto, forse un guasto dell’auto o una distrazione del guidatore hanno portato al fortissimo impatto avvertito attorno alle 23.

CAMPOSANTO, SP 2 BLOCCATA DOPO CAMION FUORI STRADA

Passando alle cronache di questa mattina, segnaliamo un incidente stradale anche a Camposanto dove un camion ha perso del carico uscendo fuori strada sulla strada provinciale 2: le carreggiate sono al momento piene di calce che il camion diretto ad una industria di ceramica stava trasportando. Per questo motivo la Sp2 è stata bloccata immediatamente e risulta ancora chiusa al traffico dopo due ore dall’incidente avvenuto: nessuno passava, oltre all’automezzo, in quel momento sulla strada altrimenti i danni e i feriti sarebbero stati ingenti. Come riporta il quotidiano locale “Sul Panaro”, «Ora c’é da ripulire la strada e riaprirla al transito, operazione che potrebbe prendere ancora diverse ore. Si tratta di un’arteria, che attraversa e paese ma é anche molto importante perché a servizio delle industrie della zona».

