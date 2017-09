METEO/ Sole al nord, il maltempo si è spostato al sud (oggi, 27 settembre 2017)

Meteo - La Presse

Una delle particolarità, dal punto di vista del meteo, di questa settimana è legata a una strana inversione di tendenza con il maltempo che si è spostato al meridione e il settentrione che invece sarà accolto dal sole. Si parte da una mattinata piuttosto coperta con nebbia sulla parte alta di Lombardia e Piemonte. Il sole splenderà in maniera importante soprattutto sulla Toscana e su tutta quella fascia che va da questa regione fino all'altro versante abbracciando quindi Umbria e Marche. Nel pomeriggio si affacceranno alcune piccole precipitazioni su Friuli Venezia Giulia ed entroterra lombardo. Nonostante questo la tendenza sarà quella del bel tempo con sole un po' ovunque e temperature anche abbastanza calde. Le minime saranno attorno ai quattordici gradi centigradi di Aosta nella mattinata e le massime di ventiquattro su Bolzano nel pomeriggio. Staremo a vedere se questa tendenza si ripeterà nei prossimi giorni.

IL MALTEMPO SI SPOSTA AL SUD

Le previsioni meteo ci mostrano come le tendenze si stiano invertendo con il maltempo che si sta spostando verso il sud. Rimarrà tranquilla oggi, mercoledì 27 settembre 2017, la Sardegna che dovrebbe vedere solo leggere pioggerelline sulla parte nord-orientale. I temporali già dalla mattina saranno importanti per quanto riguarda la Calabria e parte del Palermo. Nel pomeriggio invece la situazione sarà ancor peggiore con i temporali che si vedranno anche su Basilicata e Puglia in maniera importante. Soprattutto sulla Calabria c'è da sottolineare una situazione che può essere considerata di allerta. Le temperature minime al sud saranno registrate attorno ai tredici gradi centigradi di Potenza, mentre nel pomeriggio il termometro salirà attorno ai venticinque gradi di Catania. Questo andamento di maltempo persistente al meridione dovrebbe proseguire anche nelle prossime giornate.

© Riproduzione Riservata.