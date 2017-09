NOEMI DURINI/ Spunta un video che servirà a ricostruire gli ultimi indizi? (Chi l’ha visto?)

Chi l'ha Visto? su Rai 3

LUCIO ERA SOLO PRIMA DELL'OMICIDIO: SPUNTA UN VIDEO

Il sospetto che Lucio, il fidanzato di 17 reo confesso dell'omicidio di Noemi Durini, non fosse da solo la notte della tragedia potrebbe essere stato risolto. Nelle ultime ore è emerso infatti un video della telecamera di sicurezza di una villa sita nelle vicinanze della scena del crimine, in cui sarebbe evidente che il giovane di Specchia fosse solo a poche ore dall'omicidio. Il caso verrà approfondito nella puntata di Chi l'ha visto? di questa sera, mercoledì 27 settembre 2017, grazie all'intervento di Federica Sciarelli e della Redazione che ricostruiranno gli ultimi indizi. Nessun terzo uomo avrebbe quindi aiutato Lucio ad uccidere Noemi Durini, che viene immortalata grazie a quel dispositivo mentre si trova a bordo dell'auto del 17enne. E' l'alba di quel 3 settembre, il giorno in cui della 16enne si perde ogni traccia, dopo essere salita nella Fiat 500 guidata dal fidanzato. La telecamera inquadra più volte il mezzo nell'atto di arrivare nello stesso uliveto in cui alcuni giorni dopo verrà ritrovato il corpo privo di vita di Noemi Durini. A rivelare la notizia è una notizia Ansa, in cui viene sottolineato come l'auto di Lucio sia stata ripresa la notte dell'omicidio da tutti i dispositivi di sorveglianza che si trovano lungo il tragitto percorso fino all'abitazione del 17enne. Lucio sarebbe ritornato a casa poco dopo le 7, sempre da solo.

IL PADRE DI NOEMI: ''UN AMORE MALATO''

In questi giorni il padre di Noemi Durini è intervenuto in diverse trasmissioni televisive per approfondire quale rapporto ci fosse fra la ragazza ed il fidanzatino Lucio. Un amore malato, a suo dire, che avrebbe cambiato del tutto la ragazzina ed il suo carattere spensierato. A Mattino Cinque, il genitore ha sottolineato inoltre di non aver mai visto il livido presente sul corpo della 16enne, uno dei dettagli che avvalorano la natura violenta della sua relazione con Lucio. Il padre di Noemi Durini sapeva però che le faceva del male e per questo aveva cercato in tutti i modi di allontanare la figlia da quel ragazzo, a cui sembrava essere legata da un amore malato. Anche questi dettagli sono riscontrabili in diversi scritti e post sui social realizzati dalla ragazza e che la accomunano a tante vittime di violenze. "Mi ero illuso di poterli aiutare entrambi", ha sottolineato ancora Umberto Durini, convinto che in qualche modo non solo sarebbe riuscito ad aiutare Noemi, ma persino Lucio. La particolare natura della relazione fra Noemi Durini e Lucio è al vaglio degli inquirenti e motivo di mistero. Il loro rapporto e quello fra la vittima e la famiglia del suo carnefice rappresentano infatti dei punti oscuri, soprattutto perché collegati con la volontà dei genitori di Lucio di tenere lontani i due ragazzi.

