NOEMI DURINI/ Una telecamera conferma, il fidanzato l'ha uccisa da solo (ultime notizie)

Noemi Durini, le ultime notizie

UN VIDEO "RISOLVE" IL CASO DI NOEMI DURINI?

Ci sarebbe un video a confermare il fatto che il diciassettenne Lucio M. avrebbe ucciso da solo la fidanzata 16enne Noemi Durini a Specchia, in provincia di Lecce. Un delitto che sta facendo parlare da giorni e giorni tutta Italia, ma che potrebbe essere a grandi linee ormai definito nella sua dinamica. Prima la confessione del ragazzo che ha comunque sgombrato il campo dell’ipotesi sul fatto che Noemi sia rimasta uccisa per mano sua, anche se alcuni dubbi sono rimasti riguardo l’arma del delitto, attualmente ancora non ritrovata. Poi è arrivato nella mani degli inquirenti questo video, girato da una telecamera di sicurezza situata in via Enea, all’ingresso dell’uliveto all’interno del quale è stato poi ritrovato il cadavere di Noemi. La telecamera riprende solo la Fiat 500, con all’interno i due fidanzati, entrare e uscire da terreno, macchina ripresa da tutte le telecamere della zona in un percorso che combacia con quello che porta all’uliveto.

CONFERMATA LA VERSIONE DELL'ASSASSINO

Alla guida della Fiat 500 c’era sicuramente il giovane Lucio, e nei fotogrammi delle riprese, anche successive, appare sempre da solo. Tanto basta per far pensare che il fidanzato di Noemi abbia agito da solo la notte del delitto, senza dunque aver avuto complici nell’omicidio. Si diradano i sospetti sul padre, compresa l’ipotesi di occultamento del cadavere, anche se sembra chiaro come il genitore sapesse dell’omicidio, dalle testimonianze raccolte, prima del ritrovamento del corpo di Noemi. D’altronde, durante gli interrogatori, Lucio ha sempre sottolineato di aver agito da solo, una tesi che ora combacia con le immagini della telecamera davanti all’uliveto, ma che rafforza comunque l’accusa di omicidio premeditato per il ragazzo. Il quale durante le testimonianze ha mantenuto sempre una grande freddezza, tanto da far pensare agli stessi inquirenti di non aver ancora maturato un sentimento di vero pentimento verso il terribile atto compiuto.

UN CASO CHE HA TENUTO L'ITALIA COL FIATO SOSPESO

Per gli investigatori ciò che conta al momento è rimettere comunque insieme le tessere di un mosaico che ha fatto discutere tutta Italia per l’efferatezza del delitto e per come il ragazzo ha addirittura sfidato la folla, ghignando e sorridendo all’uscita dal commissariato dopo il suo arresto. Sembra che Lucio soffra di disturbo borderline della personalità, anche se si è discusso spesso di come gli attriti preesistenti tra le due famiglie avessero avuto probabilmente un ruolo decisivo nel far precipitare la situazione. Di certo gli elementi emersi hanno chiarito come Noemi sia stata uccisa in solitudine dal fidanzato, con un coltello la cui lama è rimasta conficcata alla base del cranio della ragazza prima di spezzarsi, per poi essere lasciata all’interno dell’uliveto sotto alcune pietre. Dopodiché è arrivata la confessione di Lucio, col diciassettenne che ha sempre affermato di aver agito da solo, nonostante il padre sapesse dalla sera stessa del delitto ciò che era accaduto, poiché lo stesso ragazzo probabilmente gli aveva rivelato gran parte dei particolari.

© Riproduzione Riservata.