ROSA DI DOMENICO/ I sospetti ora si addensano su un terzo uomo (Chi l’ha visto?)

Chi l'ha Visto? su Rai 3

LE INDAGINI PUNTANO AD UN TERZO UOMO

Rosa Di Domenico sembra ormai scomparsa nel nulla. La ragazza di 16 anni scomparsa da Sant'Antimo in provincia di Napoli è stata trasportata all'estero, contro la sua volontà? Questa è solo una delle piste su cui si stanno concentrando gli inquirenti, che sono ancora alla ricerca del presunto rapitore della ragazzina, il pakistano Ali Qasib. Questa sera, mercoledì 27 settembre 2017, Federica Sciarelli approfondirà nuovamente il caso nel nuovo appuntamento di Chi l'ha visto?. In queste ore, le autorità stanno ancora approfondendo il particolare sul terzo uomo, che secondo alcune piste avrebbe aiutato Ali Qasib non solo a tenere sotto controllo Rosa Di Domenico, ma anche a rapirla. In particolare si parla dello zio del pakistano, un uomo che sembra non comparire in nessun profilo social di Qasib. Secondo le prime ricostruzioni del programma di Rai 3, lo sconosciuto si troverebbe ora in Pakistan e le autorità sarebbero in possesso delle sue foto, anche se fino ad ora non ne è stata rivelata l'idetntità.

ROSA DI DOMENICO POTREBBE TROVARSI IN ORIENTE?

Continuano a sperare di poter abbracciare la figlia, i genitori di Rosa Di Domenico. In questi mesi di lontananza e disperazione, la coppia ha deciso di destinare 10 mila euro di ricompensa a chiunque possa fornire dei dettagli. Il silenzio tuttavia sembra ormai circondare la ragazzina di 16 anni e la sua scomparsa, tanto da avvalorare la tesi che la vorrebbe in Oriente sotto costrizione. Un particolare riconducibile a quell'indottrinamento che Ali Qasib avrebbe operato nei suoi confronti per tanti anni, costringendola a seguire regole ferree, ad indossare abiti ''adatti'' ad una mussulmana ed infine ad impaurirla con ogni mezzo. Nonostante gli sforzi della famiglia di Rosa Di Domenico, nessuno sembra avere sue notizie oppure chi sa ha deciso di non parlare. Le sorelle di Ali Qasib intanto continuano a contestare le accuse dirette al fratello da parte dei genitori della ragazzina, convinte che non avrebbe mai potuto fare del male a Rosa.

