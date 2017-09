TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Sicilia, sisma M 2.6 a Trapani (ore 10.35, 27 settembre 2017)

Terremoto oggi

La giornata di oggi si apre con un terremoto di grado M 2.6 in Sicilia, sempre più attiva dal punto di vista sismico anche se le conseguenze negative, i danni e le strutture non vengono coinvolte, per fortuna. Il terremoto avvenuto alle ore 7.13 è situato vicino nella provincia di Trapani, con un ipocentro calcolato dal centro nazionale INGV a circa 5 km di profondità sotto il livello del terreno: sul fronte dell’epicentro, il sisma siciliano ha coinvolto senza danni i comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Salemi, Partano, Mazara del Vallo, Santa Ninfa, Ghibellina, Vita. Non ci sono state appunto conseguenze negative, e nemmeno uno sciame sismico che ha preparato/seguito il terremoto di media intensità di questa mattina.

UMBRIA, SCOSSA M 2.0 A NORCIA (PERUGIA)

Oltre alla Sicilia è ovviamente anche il centro Italia l’altro luogo di forte attività sismica, anche questa mattina: alle ore 6.38 il centro INGV segnala un terremoto registrato con grado M 2.0 sulla scala Richter. Da punto di vista dell’ipocentro, il sisma è stato rintracciato con profondità a circa 8 km sotto il livello del terreno, mentre per quanto riguarda l’epicentro i comuni coinvolti pur senza danni particolari - il terremoto è stato davvero lieve - risultano essere Norcia, Accumuli, Cascia, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Preci, Cittadelle, Montegallo, Poggiodomo, Visso, Cerreto di Spoleto, Amatrice e Ussita. Nessuna conseguenza ma con lo sciame sismico che insiste e continua ormai da oltre un anno in una attività sismica costante e in alcuni momenti, come purtroppo abbiamo imparato a nostre spese, anche tremenda.

