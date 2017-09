TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord vs Usa: Wsj, scacco a Pyongyang in 5 mosse

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. In un periodo in cui tutto rischia di essere il contrario di tutto, con la terza guerra mondiale sempre più vicina (almeno come minacce “promesse” e mandate tra Corea del Nord e Stati Uniti d’America) e con l’Onu ancora “fermo” senza una vera e propria soluzione allo scongiurare lo scontro nucleare e atomico, succede che un quotidiano, seppur autorevole e importante, si “permette” di stilare le 5 mosse utili per poter far finire e in breve tempo lo scontro potenzialmente devastante della guerra sulle mire nucleari di Kim Jong-un. Un invito e consiglio all’Amministrazione Trump? O una mossa della stessa Casa Bianca, mandando avanti prima la stampa, per far capire che in realtà in maniera “nascosta” l’America propende per un accordo e non per la cancellazione completa dalla faccia della Terra della NordCorea? Non lo sappiamo, ma intanto il Wall Street Journal con un lungo editoriale fissa i punti “chiave” per provare ad evitare la guerra mondiale contro/pro Pyongyang: «strangolamento economico; guerra informatica; antmipropaganda; solo contraerea; diplomazia». Il piatto è ricco: si va infatti da quasi totali sanzioni economiche fino ad attacchi cyberinformatici per mettere in scacco i programmi nucleari dei nordcoreani; ma non solo, si potrebbe far calare sul popolo affamato della Corea del Nord “Armi” come smartphone o chiavette Usb per poterli informare che gli Usa appoggiano la loro rivolta contro il regime dittatoriale di Kim Jong-un. La diplomazia assieme a Russia e Cina per trovare un accordo e non far esplodere alcun missile e da ultimo, se tutto andasse male e fallisce, limitarsi alla contraerea potente Usa per sconfiggere ogni missile lanciato da Kim. Se però nessuno di questi “punti” sarà affrontato, o peggio, fallirà, il rischio di una guerra sarà altro che “vicino”: potrebbe essere a quel punto, forse, troppo tardi.

CINA, “CON LA GUERRA SOLO SCONFITTI”

La Cina risponde in prima battuta, dopo le parole congiunte con il Regno Unito di ieri sera: la terza guerra mondiale, se dovesse scoppiare, non avrebbe vincitori ma solo sconfitti. Con questo senso di fondo, l’intervento preoccupante del ministero degli Esteri di Pechino, Lu Kang, nel corso del briefing con i media di questa mattina, prova a riflettere sulla minaccia gravissima tra Corea del Nord e Stati Uniti. In particolare, «Speriamo che i politici Usa e nordcoreani abbiano sufficiente giudizio da realizzare che ricorrendo alla forza militare non sarà mai una via praticabile per risolvere la questione della penisola e le relative preoccupazioni. Noi speriamo anche che i due paesi realizzino che assertività e provocazioni reciproche aumenteranno solo il rischi di conflitto, riducendo i margini di manovra politica. La guerra sulla penisola non avrà vincitori».

