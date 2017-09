Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: tensioni sullo Ius Soli (27 settembre 2017)

Ultime Notizie - La Presse

ANCORA TENSIONI NEL GOVERNO SULLO IUS SOLI

Una cosa giusta nel momento sbagliato, può diventare una cosa sbagliata. È con questa frase che Angelino Alfano leader di AP giustifica l’avversione del suo partito, sulla legge che dovrebbe concedere la cittadinanza italiana ai neonati nati nel nostro paese. Per Alfano un’approvazione della legge rappresenterebbe un regalo alla Lega Nord, con il partito di Salvini che potrebbe cavalcare ideologicamente l’approvazione della norma, cosa indiscutibilmente dannosa per la coalizione di centro sinistra a sei mesi dalle elezioni politiche. Dello stesso avviso di Alfano è Lupi, coordinatore di Alternativa Popolare, per l’alto esponente politico la legge può essere migliorata e poi approvata, ma solo dalla prossima legislatura.

'NDRANGHETA IMPORTANTE OPERAZIONE DEI CARABINIERI

27 arresti da parte dei carabinieri di Milano e decine di perquisizioni in tutto il bel paese, questi i risultati di un’imponente operazione scattata questa mattina all’alba. L’inchiesta coordinata dalle procure di Monza e Milano ha interessato due ambiti, quello dello spaccio di sostanze stupefacenti e quello della corruzione. In quest’ultima tranche a finire nei guai un sindaco di Forza Italia, il primo cittadino di Seregno Edoardo Mazza, il politico è infatti stato accusato di aver agevolato la criminalità calabrese, favorendo un imprenditore amico degli amici. Nei guai anche l’ex Vicepresidente della Regione Lombardia, Mario Mantovani, anche per lui l’accusa è corruzione aggravata. Pesantissima la conclusione del PM Boccassini, secondo la quale la ‘Ndrangheta sta cercando, a volte riuscendoci, di infiltrarsi nel sistema produttivo lombardo.

SÌ ALL'OBBLIGO DEI VACCINI GIÀ DA QUEST'ANNO

Importante pronunciamento del consiglio di Stato, che rispondendo alla richiesta di un parere da parte del governatore del Veneto Zaia, conferma l’obbligatorietà dei vaccini nella scuola dell’infanzia già dal corrente anno scolastico. I supremi giudici hanno cosi definitivamente chiuso la questione, che vedeva la regione presieduta dall’esponente della Lega Nord richiedere una moratoria di 2 anni. Per il consiglio di Stato la legge è attiva già dall’inizio delle lezioni di quest’anno, e per questo i genitori devono presentare all’atto dell’iscrizione la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione. Plauso per il pronunciamento è stato espresso dal ministro della Salute Lorenzin, per la quale la legge serve a contrastare la piaga del ritorno di alcune malattie, fino a pochi anni fa del tutto debellate.

CAMBI DI RESIDENZA SOSPETTI

Sono oltre un centinaio i cambi di residenza risultati sospetti, cambi per lo più provenienti dalla capitale verso le zone colpite dal terremoto, con la manifestata intenzione di approfittare delle sovvenzioni, destinati alla popolazione colpite dal sisma. Di oggi la notizia che le indagini, che hanno ricevuto nuova spinta dall’accorato appello del sindaco di Amatrice, sono sul punto di essere chiuse. Adesso chi ha cercato in maniera fraudolenta di ottenere vantaggi, rischia una denuncia per truffa, oltre la restituzione del’eventulel maltolto. Le indagini avevano preso avvio dall’alto numero di richieste tendenti all’ottenimento del contributo, che in alcuni casi arriva a oltre 1.000 euro al mese.

FORMULA 1, SCINTILLE TRA HAMILTON E VETTEL

Ancora scintille tra i campioni di Formula 1 Hamilton e Sebastian Vettel dopo i fatti di Singapore. Infatti il campione inglese dopo aver affermato che bisogna avere rispetto per gli avversari contro cui si gareggia, considerando Vettel uno dei migliori al mondo, passa al contrattacco affermando che sia stato esaltante vedere le sue debolezze durante la stagione, soprattutto dopo quelle mostrate a Singapore. Inoltre ha affermato che il suo ritiro dalla Formula 1 è ancora lontano e lo dimostrano i suoi ultimi successi dopo la pausa estiva. Hamilton ha aumentato il suo vantaggio in classifica fino a +28 punti, sfruttando l'incidente del pilota della Ferrari.

TELENOVELA NEYMAR-CAVANI IN CASA PSG

Continua la telenovela in casa PSG tra Neymar e Cavani. L'allenatore Unai Emery nella conferenza stampa pre partita contro il Bayern Monaco, ha cercato di smorzare le frequenti domande dei giornalisti spiegando che in squadra ci sono numerosi rigoristi, e che fino alla fine della stagione grazie alla mole di occasioni create ci saranno rigori per soddisfare le esigenze di tutti. Il tecnico inoltre ha rassicurato i media affermando di aver parlato con i protagonisti della lite cercando di chiarire la situazione per quando si ritroveranno in campo. Riguardo al Bayern invece afferma in tutto rispetto che sia una grande squadra, e una della candidate a vincere la coppa dalle grandi orecchie. "Queste sono le partite che vogliamo giocare", aggiunge Emery, sottolineando il fattore entusiasmo che arriva inevitabilmente quando si gioca contro avversari di questo calibro.

CHAMPIONS LEAGUE, NAPOLI VINCENTE. STASERA IN CAMPO ROMA E JUVENTUS

Il Napoli torna alla vittoria in Champions League contro il Feyenoord grazie a una vittoria per 3-1. Gli azzurri passano in vantaggio subito con Lorenzo Insigne, il raddoppio poi lo sigla nella ripresa con Dres Mertens. Pepe Reina diventa protagonista con una bella parata su Toornstra che calcia dal dischetto. Chiude la pratica Callejon al minuto 70 prima che nel recupero finale sigli la rete della bandiera Amrabat. Gli altri risultati della giornata di ieri sono i seguenti: Apoel-Tottenham 0-3, Besiktas-Lipsia 2-0, Dortmund-Real Madrid 1-3, Manchester City-Shakhtar 2-0, Monaco-Porto 0-3, Siviglia-Maribor 3-0, Spartak Mosca-Liverpool 1-1. Stasera si parte dalle ore 18.00 quando a Baku si scende in campo per la gara Qarabag-Roma. Toccherà poi alla Juventus la sera affrontare l'Olympiakos dopo lo scivolone a Barcellona del primo turno. Completano la giornata queste partite: Anderlecht-Celtic, Atletico Madrid-Chelsea, Basilea-Benfica, Cska Mosca-Manchester United, Paris Saint German-Bayern Monaco, Sporting Lisbona-Barcellona.

