AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: polemiche sull'A10 (ultime notizie, oggi 28 settembre)

Traffico - La Presse

Scoppia una vera e propria polemica sull'autostrada A10 e soprattutto sul tratto che collega Genova al Ponente. Negli ultimi giorni infatti sono stati tanti i disguidi che hanno portato ad alzare la voce agli automobilisti un po' in difficoltà per i tanti cantieri aperti e per i restringimenti della carreggiata dovuti a questi che hanno portato a situazioni di traffico non facili da gestire. Genova24.it sottolinea poi come i problemi siano derivati anche da una mancanza di comunicazione con la segnalazione della chiusura dei cantieri non sempre pertinente con quanto affidato a voce di stampa. Ritardi che hanno conseguentemente creato dei problemi a chi immessosi nell'autostrada non aveva valutato la possibilità di ritrovarsi fermo su una sola corsia in fila indiana e in fila magari anche per ore. Una situazione che deve essere risollevata al più presto possibile anche perché prossimamente arriverà il maltempo che potrebbe anche peggiorare la situazione in questione.

AUTOSTRADE, CANTIERI APERTI NELLA NOTTE

Continuano i lavori nella notte sulle autostrade italiane che portano sicuramente anche a situazioni complicate nella prima ora della mattinata di oggi giovedì 28 settembre 2017. Sicuramente il portale istituzionale, Autostrade.it, è il punto di riferimento per cercare di stare più tranquilli anche perché aggiornato costantemente e su cui possiamo trovare anche diversi consigli per evitare traffico. Sull'A1 Diramazione Capodichino-Tangenziale Napoli troviamo chiuso fino alle ore sei il tratto tra Allacciamento A1/Ramo A Capodichino e inizio Tangenziale di Napoli al chilometro 3 direzione Tangenziale. Una situazione che durante la notte ha portato non pochi problemi e che potrebbe essere al centro di un problema non indifferente anche nella giornata. Di certo l'intervento pronto degli addetti ai lavori di autostrada per l'Italia permetterà di risolvere tutto il prima possibile.

© Riproduzione Riservata.