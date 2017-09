Crystal Harris, la moglie di Hugh Hefner / La modella non erediterà nulla dal fondatore di Playboy

Crystal Harris, la moglie di Hugh Hefner

Crystal Harris, ultima moglie di Hugh Hefner, pare non erediterà nulla. Ed infatti, a tal proposito era stato firmato un chiaro accordo prima delle nozze con il fondatore di Playboy, morto nelle scorse ore alla veneranda età di 91 anni. Il suo immenso patrimonio di oltre 43 milioni di dollari, secondo ciò che riporta US Weekly, sarà diviso tra i quattro figli, l'Università della California e una lista di associazioni benefiche. Ed intanto, la modella statunitense, prima delle nozze aveva dichiarato com'era il re di Playboy sotto le coperte: "Ci siamo divertiti insieme, lui non si toglie mai i vestiti e non ho mai visto Hefner nudo", ha confidato. Quando saltarono le loro prime nozze, proprio la modella ha confidato di avere ricevuto un assegno prematrimoniale, di 800 mila dollari e dopo la cerimonia, un altro di 500mila per ogni anno del loro matrimonio. Lui non le avrà lasciato "niente", ma forse - a conti fatti - di nulla avrà bisogno. Il loro era un matrimonio d'amore? Si attendono con ansia le prime dichiarazioni. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

La modella di 60 anni più giovane

Chi è Crystal Harris? La modella classe 1986 è la terza moglie di Hugh Hefner, fondatore di Playboy morto nella giornata di mercoledì dopo l'annuncio da parte della sua stessa rivista. La modella statunitense nasce proprio come Playmate di Playboy e poi diventa famosa per avere sposato l'uomo di ben 60 anni più grande di lei. Cystal ha origini italiane per parte materna. Il 24 dicembre del 2010, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con Hugh Hefner, fondatore dell'impero di Playboy. Le nozze, previste per il 18 giugno del 2011 furono annullate a soli quattro giorni di distanza dalla cerimonia. Ma come mai questa indecisione? Le particolarità più approfondite sull'intera questione, sono state svelate proprio dalla stessa modella. La Harris infatti, ha raccontato che la cancellazione delle nozze era stata una decisione comune presa sia da lei che da Hefner. Successivamente, la modella ha svelato un particolare episodio dell'epoca. Mentre lui guardava un film lei ha provato ad uscire fuori di nascosto perché aveva paura di essere bloccata dagli uomini della sicurezza.

Chi è Crystal Harris? Tutto sulla terza moglie di Hugh Hefner

Sposare Hugh Hefner per Crystal Harris non fu semplicissimo. La stessa modella ha raccontato: "Quando stavamo pianificando i dettagli del contratto, mi sentivo confusa, Hefner ed io abbiamo avuto una discussione e ho solo sentito il bisogno di un po' di tempo, di respirare e di andare via. E quando stavo per andarmene, Hefner ha chiamato la Security e ha detto: -Se Crystal, cerca di andarsene trattenetela!-". La statunitense quindi, ha fatto presente che, questo perenne controllo, inizialmente le aveva creato notevoli problemi e si era allontanata da lui. Successivamente però, i due si fidanzarono nuovamente il 31 dicembre del 2012 per poi sposarsi in forma privata alla Playboy Mansion. Al matrimonio solo pochissimi intimi. Dopo le nozze, Crystal ha cambiato legalmente il suo cognome da Harris a Hefner.

