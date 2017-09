DON EURO/ Soldi in cambio dell'assoluzione: chi sono gli altri indagati (Pomeriggio 5)

Immagine di repertorio

Barbara d'Urso e la sua Pomeriggio 5 anche oggi ritornano a parlare di Don Euro, protagonista indiscusso anche nella puntata di ieri. Non solo le dichiarazioni choc da parte del giovane gigolò Francesco Mangiacapra, che con la sua denuncia ha permesso di scoperchiare un vaso di Pandora clamoroso, ma anche nuove inquietanti novità sull'operato discutibile di Don Luca Morini. Perché il parroco, oggi sotto accusa - tra le altre cose - per truffa, estorsione, cessione di droga, millantato credito e appropriazione indebita, era solito chiedere del denaro anche durante le confessioni, in cambio dell'assoluzione. Stando alle novità riportate dal quotidiano La Nazione, Don Euro avrebbe minacciato le suore della casa Facis di non essere destinate al paradiso se si fossero opposte a dargli il denaro da lui richiesto. Accuse gravissime, quelle rivolte al Don e contenute nel fascicolo chiuso lo scorso luglio dal sostituto procuratore Alessandra Conforti. A portare a queste clamorose rivelazioni, oltre alle dichiarazioni dell'avvocato e gigolò Francesco Mangiacapra, anche alcune intercettazioni realizzate dai carabinieri i quali avrebbero messo delle cimici anche nella sua tonaca.

LE NUOVE RIVELAZIONI DEL GIGOLÒ

Il gigolò Francesco torna anche questo pomeriggio con le sue nuove scottanti dichiarazioni, ospite in studio nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Già ieri aveva lasciato conduttrice e telespettatori a bocca aperta per via di alcune sue esternazioni sulle modalità con le quali Don Euro era solito convincere giovani ragazzi e non solo con i suoi racconti. Sul finale di intervista, Mangiacapra aveva anche fatto altri nomi che sono emersi dall'inchiesta, ovvero quello del vescovo Giovanni Santucci, accusato di reati meno gravi e quello di un altro ex giovane prete, Emiliano Colombi, anche lui finito nel registro degli indagati con l'accusa di aver versato sul suo conto personale il denaro che Don Euro consegnava, trattenendo per sé ogni volta 300 euro per poi rigirare gli assegni su conto dello stesso don Morini. Quali altre sconvolgenti novità emergeranno dalla nuova puntata della trasmissione dell'ammiraglia Mediaset?

