Hugh Hefner è morto / Il fondatore di Playboy: si è spento a 91 anni

Hugh Hefner è morto

Il celebre fondatore di Playboy, Hugh Hefner è morto. L'uomo aveva 91 anni e l'annuncio è arrivato proprio tra le pagine della celebre rivista che ha reso nota la sua dipartita dello scorso mercoledì, a casa sua circondato dagli affetti di sempre. Il famoso magazine fu fondato nel lontano 1953 e attraverso la rivista, Hefner creò un vero marchio che portò una immensa rivoluzione della cultura sessuale e le "conigliette", diventarono delle icone quasi inafferrabili e sicuramente, presto oggetto delle fantasie di moltissimi uomini al mondo. Hefner in quegli anni, scese in campo sfidando l'atteggiamento puritano dell'America. Il ruolo della Playmate, fu ambito e ricercato ecco perché, alcune bellissime ragazze sconosciute, dopo aver posato per la rivista trovarono anche il successo mondiale. Una giovanissima Marilyn Monroe per esempio è diventata negli anni una vera leggenda, anche per quell'audace quanto bellissimo servizio fotografico dell'epoca. Quella della Monroe, fu la prima cover-girl, quando il giornale andò in stampa per la prima volta, dopo una raccolta fondi tra amici e parenti ed essersi impegnato anche i mobili della casa per poterlo pubblicare.

La struttura della rivista così come i suoi contenuti, rappresentavano la vera innovazione. Il paginone da staccare e appendere, con la playmate del mese, diventò perfino materiale da collezione. Naturalmente, Hugh Hefner era un vero latin lover. Tre matrimoni e due divorzi lo accompagnarono nella sua vita tra migliaia di amanti. L'uomo arrivò anche a convivere con sette donne contemporaneamente. "Mi piacciono le ragazze. Me le scelgo tra le playmate che il giornale pubblica ogni mese", dichiarò nel corso di una intervista negli anni sessanta. Mentre sulla sua rivista: "Quelli che definiscono Playboy un periodico sexy o un opuscolo di ragazze nude dimostrano solo di non averlo mai letto". Nel corso di un'altra intervista poi volle aggiungere: "Quello che io cerco di fare ogni mese è un giornale che dia un quadro completo e il più possibile esatto del raggio d’azione e d’interessi dell’uomo tra i venti e i quaranta. Pubblicare un giornale per questo tipo di lettore senza riconoscere l’importanza delle belle ragazze sarebbe un’idiozia".

