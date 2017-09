INCIDENTE STRADALE/ Ancona, violento frontale con 2 feriti: gomma impazzita semina panico (oggi 28 settembre)

Incidente stradale

In provincia di Ancona, precisamente tra Ghettarello e Sappananico, questa notte è andato in scena un grave incidente stradale che solo la “buona sorte” ha evitato diventasse un qualcosa di molto più grave: attorno alle 23, per cause ancora tutte da chiarire, due auto si sono scontrate violentemente in un frontale nella strada che collega le due frazioni vicino ad Ancona. Venivano nelle due direzioni opposte e si sono scontrate con un impatto talmente violento che uno pneumatico delle auto incidentale si è staccato e ha continuato la sua corsa “impazzita” per decine di metri evitando per fortuna altre auto che accorrevano nelle varie direzioni. La Croce Gialla è intervenuta e ha trasportato i due conducenti in ospedale Torrette, con serie ferite ma non in pericolo di vita per fortuna. La gomma ha poi fermato la sua corsa ed è stata recuperata chilometri dopo, per fortuna senza aver provocati altri danni e nuovi feriti.

ALBANELLA (SALERNO), AUTO SI RIBALTA: GIOVANE FERITA

Un tragedia sventata ad Albanella: le ultime notizie che arrivano dalla provincia di Salerno riportano un incidente stradale dai tratti gravi e con conseguenze per fortuna limitate. Una giovane ragazza per cause ancora tutte da scoprire, come riporta SalernoToday, si è ribaltata con la sua auto finendo fuori strada sulla statale Sp341 circa alle 3 di questa mattina, mentre rientrava a casa dopo il lavoro. La 29enne è stata soccorsa poco dopo dai sanitari dell’ambulanza che hanno impiegato qualche minuto per estrarla dalle lamiere: è viva per fortuna con condizioni serie ma non in pericolo di vita. Poteva andare molto peggio, specie se fossero state ore più giornaliere e con il traffico di certo maggiormente presente su quella strada di collegamento verso Salerno. Dinamica e motivo dell’incidente ancora non sono chiare, ma gli inquirenti sono al lavoro e appena potranno chiederanno direttamente alla ragazza cosa sia successo all’improvviso per causare un incidente così “spettacolare”.

© Riproduzione Riservata.