Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto 28 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 116/2017)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto distribuiranno tanti premi anche nella prima serata di oggi. Il nuovo concorso Sisal mette un punto alla settimana in compagnia dei due giochi, regalando agli italiani l'opportunità di vincere i premi in palio. L'ultimo appuntamento ha visto più fortunato il 10eLotto,g razie a due vincita destinate alla provincia di Catanzaro, a Cortale, e a Bergamo. I due fortunelli hanno infatti conquistato più di 79 mila euro ciascuno, grazie a due schedine con 9 numeri vincenti ed opzione Oro. Al secondo posto sul podio è finita invece Milano con un premio da 53 mila euro ottenuto grazie ad un 8, sempre in modalità Oro. In tutto, il gioco ha distribuito 26 milioni di euro in premio, mentre 2,8 miliardi di euro è il bottino dall'inizio di quest'anno. Meno ricchi i premi donati dal Lotto, che ha posizionato sul podio la provincia di Cremona. Due le vincite centrate a Salvirola, entrambe giocate sulla ruota lombarda e pari ad un valore di 25 mila euro totali. Vince anche Verbania, grazie ad un giocatore che ha realizzato 22.500 euro sulla Nazionale, mentre a Busto Arsizio, in provincia di Varese, sono finiti 14.250 euro in premio grazie ad una giocata su Napoli. Vincita gemella anche per la provincia di Brescia, Toscolano Maderno, con una quaterna su Tutte le Ruote. Dall'inizio di quest'anno, il più longevo dei giochi Sisal ha donato agli italiani premi che superano gli 850 milioni di euro, di cui 8 milioni destinati solo ai vincitori dell'ultima estrazione.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono pronti in prima linea per conoscere i numeri vincenti di questa sera. Il nuovo concorso permetterà a tanti appassionati di realizzare piccoli e grandi sogni, a seconda dell'entità del premio conquistato. Per tutti la possibilità di vincere bottini importanti, grazie alla registrazione della propria schedina. I numeri rappresentano tuttavia un problema per i giocatori più appassionati e per quelli più acerbi, una difficoltà tra l'altro da non sottovalutare. La smorfia napoletana si unisce quindi anche oggi alla nostra Rubrica per interpretare la news di oggi. Parliamo del Sudan e di Guerre Stellari, che di recente hanno sollevato non poche polemiche per via di una scelta fatta dagli autori di un libro di storia. Sembra infatti che il testo contenesse una foto in cui Re Faisal firmava la costituzione delle Nazioni Unite al fianco di Yoda, il guru di Star Wars. Il Ministero dell'Educazione ha approvato tuttavia il libro senza accorgersi di questo piccolo particolare. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il libro, 32, la storia, 51, l'errore, 63, l'educazione, 14, e il re, 79. Come Numero Oro scegliamo invece la stella, 83.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot sale fino a quota 39,1 milioni di euro per il concorso del SuperEnalotto di questa sera. Il montepremi continua a sfuggire a tutti gli aspiranti vincitori, mentre la gara diventa sempre più accesa. L'ultima estrazione ha visto tuttavia diversi vincitori conquistare i primi posti sul podio, grazie alle quote minori. Il premio più alto è stato conquistato da tre fortunelli che hanno centrato il 5, del valore di quasi 54,5 mila euro. Poco più ridotto il premio del 4+, pari a 40.735 euro e destinato a due giocatori, mentre 98 sono stati i vincitori che con il 3+ si sono portati a casa 2.650 euro a testa. Alza l'asticella il 4, con un bottino di 407,35 euro registrato da 404 tagliandi vincenti, mentre 18.836 biglietti fortunati hanno centrato i 26,50 euro previsti dal 3. Rimane ancorato ai minimi storici il 2, con un premio da 5,05 euro destinato a 308.226 giocatori. 5 euro tondi invece per lo 0+ ed i suoi 24.340 vincitori, mentre 10 euro a testa sono stati riscossi dagli 11.835 giocatori che hanno realizzato l'1+. Chiude il 2+ con i suoi 100 euro: i vincitori sono stati 1.820.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' tempo di Jackpot e SuperEnalotto, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del gioco Sisal. Il montepremi potrebbe decidere di nominare un vincitore questa sera, ma per riuscire a rientrare nella corsa ai premi è necessario giocare la propria schedina. Si parte dai numeri, ma non si deve dimenticare che anche il progetto a cui destinare parte del proprio bottino è comunque uno degli step da considerare. La nostra Rubrica è pronta per offrirvi una soluzione grazie alle iniziative lanciate su KickStarter, che oggi ci presenta Aire. Si tratta del primo drone al mondo in versione smart destinato alle abitazioni. Un dispositivo indoor che permette di portare ad un livello avanzato i sistemi di sicurezza, grazie a sensori e telecamere. Si potrà così sorvegliare la propria casa in modo attivo ed a 360°, superando così le barriere imposte finora dai dispositivi destinati alla sicurezza. 22 giorni di tempo per prendere la nostra decisione, ma pochi minuti ancora per conoscere i numeri vincenti di oggi: siete pronti?

