METEO/ Ancora quattro giorni di temporali al sud del nostro paese (oggi, 28 settembre 2017)

Meteo e Nuvole

Inizia a diventare preoccupante la situazione meteorologica al sud del nostro paese. Sono diversi i motivi per pensare che nei prossimi giorni possa essere lanciata in diverse regioni un'allerta. Nei prossimi quattro giorni il meridione verrà colpito ancora da forti temporali che porteranno a complicazioni di non facilissima risoluzione. Maggiori protagoniste saranno Sicilia, Calabria e Puglia che saranno vessate dai temporali già dalla giornata di oggi, giovedì 28 settembre 2017, e ne avranno per tutto il weekend con il bel tempo che dovrebbe tornare ad affacciarsi da lunedì. Giornate in cui sarà importante tenere conto anche della forte partecipazione del vento, protagonista in negativo di situazioni molto pericolose e che potrebbero regalare complicazioni di non facilissima lettura. Staremo a vedere cosa accadrà e se ci saranno delle variazioni per quanto riguarda le previsioni del tempo che ora dopo ora propongono aggiornamenti per la sicurezza soprattutto delle persone.

METEO, ANCORA SOLE AL NORD

Le previsioni del tempo di oggi, giovedì 28 settembre 2017, ci parlano ancora di sole un po' ovunque per quanto riguarda il settentrione. Le carte in tavola si sono all'improvviso ribaltate e in questi giorni il maltempo, protagonista per gran parte del mese di settembre al nord, si è spostato al sud. Temporali e forti raffiche di vento colpiranno in giornata Puglia, Calabria e Sicilia mentre non ci saranno eventi di pioggia o situazioni di maltempo in tutto il centro-nord dove le temperature sono date anche in forte rialzo. Basti pensare che le minime saranno rilevate nella mattinata attorno ai quindici gradi di Aosta con un balzo in avanti di ben 6-7 gradi centigradi. Le massime invece saranno addirittura sui ventisette gradi nel pomeriggio a Bolzano. Sarà interessante valutare quali saranno le altre evoluzioni, considerando comunque che al sud è prevista pioggia almeno fino alla fine di questa settimana.

