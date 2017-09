METRO M5 CHIUSA/ Atm Milano news, Garibaldi: stazione bloccata per motivi di sicurezza: riapertura in corso

Chiusa Garibaldi metropolitana - La Presse

Lo stop della fermata Garibaldi della metro Linea 2 di Milano è durato comunque poco perché se alle ore 19.00 è arrivata la disposizione delle Autorità per la chiusura della fermata appena dodici minuti dopo sempre questi hanno portato alla riapertura della stessa. Una situazione che quindi ritorna immediatamente tranquilla senza portare grosse trasformazioni. Staremo a vedere cosa accadrà nella serata perché comunque la manifestazione che si sta svolgendo nella zona Repubblica-Garibaldi ha invitato a una attenta analisi da parte delle Autorità che non è detto non possano portare altre variazioni e la conseguente nuova chiusura di questa. Le decisioni verranno prese ovviamente solo ed esclusivamente per la salute e la tranquillità dei viaggiatori che avranno a disposizione l'efficienza di ATM sempre pronto ad avvisare tutti in maniera molto rapida ed essenziale.

CHIUSURA DELLA METRO GARIBALDI A MILANO

Arrivano disposizioni da parti delle Autorità per la chiusura della fermata della metropolitana di Milano Garibaldi della Linea 2 gestita dall'ATM. Viene comunicato per la sicurezza dei treni della linea M5 viene invitata l'utenza di utilizzare le stazioni limitrofe, Isola e Monumentale. La situazione è dovuta alla manifestazione che si sta svolgendo nella zona Repubblica-Garibaldi con possibili deviazioni per le seguenti linee: 1, 9, 10, 33, 43, 61 e 94. Una situazione che sicuramente porterà non pochi disagi alle persone che si muoveranno a Milano in queste ore. Di certo però l'avviso tempestivo da parte dell'ATM Milano ha sicuramente dato la possibilità ai viaggiatori di organizzarsi per tempo, studiando magari itinerari alternativi. Sicuramente la Garibaldi Fs della Linea M2 è una delle più importanti della metropolitana di Milano, infatti è l'unica insieme a Cascina Gobba a contare di ben quattro binari.

