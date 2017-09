POLIZIA DI STATO 2017/ Nel 2018 nuovo concorso e graduatorie: 2000 posti disponibili come Allievi Agenti

Polizia, attesa per le graduatorie del concorso

IN ATTESA DELLE GRADUATORIE: ECCO LE NOVITA'

Da 1148 a oltre 2000 posti disponibili come Allievi Agenti nel Concorso di Polizia 2017? Potrebbe essere presto realtà. E’ arrivata in questi giorni la notizia che i risultati della graduatoria per la prima selezione del Concorso di Polizia saranno pubblicati solamente il 27 ottobre, un altro mese di attesa per conoscere l’elenco degli ammessi che dovranno sostenere anche le prove fisiche previste. Nella seconda fase potrebbero però aumentare i posti per la selezione, anzi è quasi sicuro che il numero iniziale sarà incrementato di circa 1000 unità, sempre legati al superamento dei test pisco-fisici e attitudinali che dovrebbero comunque riguardare non meno di 4000-5000 candidati. Una notizia che rende ancor più interessante l’iter concorsuale, e che soprattutto farà aumentare esponenzialmente l’attesa per l’uscita della graduatoria, che inizialmente doveva essere resa nota, tramite la Gazzetta Ufficiale, lunedì 25 settembre.

A INIZIO 2018 UN NUOVO CONCORSO POLIZIA

Il rinvio non ha fatto di certo piacere agli aspiranti Allievi di Polizia, ma sembra che la partecipazione alla prima fase del Concorso sia stata così ampia da costringere la commissione esaminatrice ad un considerevole surplus di lavoro, tanto da far slittare di fatto di oltre un mese la pubblicazione delle graduatorie. Per gli aspiranti allievi ci sarà sicuramente più tempo per prepararsi ai test fisici, come la corsa, con tempi diversi per superare la prova sia per gli uomini, sia per le donne, fino al salto in alto. Per parteciparvi, saranno ovviamente necessari i certificati di idoneità fisica. Per chi non dovesse farcela, non c’è comunque da disperare. Sembra infatti che il prossimo concorso per aspiranti Allievi di Polizia sarà già indetto nei primi mesi dell’anno prossimo: si parla di marzo 2018, un appuntamento che dunque potrebbe essere sfruttato da chi non riceverà buone notizie dalla pubblicazione delle graduatorie, prevista come detto per il prossimo 27 ottobre.

