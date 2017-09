TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord e ‘guerra fredda’: Putin, “distruggeremo le ultime armi chimiche”

Terza Guerra Mondiale, Vladimir Putin (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. La svolta di Vladimir Putin - che torna a parlare dopo settimane di silenzio in pieno rischio di terza guerra mondiale tra Usa e Corea del Nord - è di quelle fragorose, almeno a livello “mediatico” e strategico: intervenendo alla tv di stato russa, il presidente ha voluto emettere l’ultimo passo vero per la riduzione delle armi di distruzione di massa. «Oggi è un giorno molto importante, possiamo dire un evento storico. Perché oggi le ultime scorte delle armi chimiche dell'arsenale russo saranno distrutte»: si trattano infatti, come spiega Putin, delle ultime riserve di armi chimiche ereditate dall’era della Guerra Fredda. In un momento in cui le armi nucleari e le testate atomiche tornano di moda con una guerra fredda che si aggiunge a quella potenzialmente mondiale che potrebbe scatenarsi contro Pyongyang, la decisione di Putin intende in qualche modo “pressare” gli Stati Uniti in una sfida a distanza su chi investe più nella non proliferazione delle minacce militari. «Questo è davvero un evento storico, tenendo conto dell'enorme mole delle armi chimiche che abbiamo ereditato dai tempi sovietici, che era abbastanza grande - secondo gli esperti - da distruggere ogni cosa vivente più volte. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti realizzino i loro impegni presi come parte di accordi internazionali, come altri paesi fanno». La Corea, il Medio Oriente, l’Iran, il Sud America: il mondo è una polveriera dove le armi, chimiche e nucleari, potrebbero in egual misura ridurre in cenere la popolazione umana. L’impegno per ridurre questa minaccia - anche se studiata e voluta per mettere pressione al rivale - non è un risultato da sottovalutare.

PARLA GUTERRES, SEGRETARIO GENERALE ONU

Interviene anche il segretario generale dell’Onu sulle notizie confermate dall’ultima Assemblea Generale di ulteriori passi verso il disarmo nucleare di Stati Uniti, Russia e altre superpotenze mondiali. In un momento in cui Iran e Corea del Nord rappresentano una forte minaccia per una guerra mondiale, Antonio Guterres osserva che il passo compiuto da Mosca e Washington rappresenta un punto “positivo” nell’immensa e delicata situazione internazionale: «Riconosco gli sforzi significativi che alcuni Stati — in particolare la Federazione Russa e gli Stati Uniti — hanno fatto in passato riducendo gli arsenali e il ruolo delle armi nucleari», osserva il segretario Onu, che poi aggiunge sempre alle Nazioni Unite, «Nel superare lo sviluppo delle norme, abbiamo bisogno di un dialogo inclusivo, di una rinnovata cooperazione internazionale e, soprattutto, di misure concrete per un disarmo nucleare irreversibile, verificabile e universale».

© Riproduzione Riservata.