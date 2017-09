Un bimbo rischia di annegare/ E un novello sposo si fionda in acqua e lo salva durante il servizio fotografico

Sposino si tuffa in acqua per salvare bimbo che rischia di annegare (Web)

Sposa bagnata sposa fortunata, recita il famoso detto. Ma nel caso di Clayton e Brittany Cook, a essere bagnato è stato lo sposino, e non per le condizioni meteo avverse, bensì perché Clayton si è tuffato nel laghetto vicino al luogo della cerimonia. Scherzi a parte, per i due sposini si è trattato di tutto fuorché di un gioco. Subito dopo la cerimonia, mentre stavano effettuando i tradizionali scatti fotografoco vicino a un ponte a Cambridge, in Ontario (Canada), Clayton ha notato che stava succedendo qualcosa di strano. Uno dei giovani ospiti della festa, un bimbo, era finito dentro al fiume e non riusciva a tornare a riva. Il novello sposo non ci ha pensato due volte e, nonostante l'abito da cerimonia, si è tuffato in acqua per metterlo in salvo. "Li stavo tenendo d'occhio perché stavano giocando un po' troppo vicino all'acqua - ha raccontato Clayton ai media locali - Quando ho visto che uno di loro è scivolato ed era in difficoltà sono immediatamente saltato". Il fotografo delle nozze, ha colto la palla al balzo e ha immortalato la scena, postando la foto sulla pagina Facebook Hatt Photography.

LA SCENA IMMORTALATA DAL FOTOGRAFO DI NOZZE

“Inizialmente ho pensato che mio marito volesse farmi uno scherzo - ha raccontato Brittany alla BBC - Poi mi sono resa conto del pericolo. Clay è fatto così, è altruista: per questo mi sono innamorata di lui”. “Un grido speciale per lo sposo Clayton di ieri sera - ha scritto invece su Facebook il fotografo Daniel Hatt - Mentre stavo scattando delle foto della sposa, un ragazzo è stato spinto nel fiume dietro di me da un altro bambino. Quando la sposa l’ha notato, si è messa a gridare, ma Clayton era già saltato giù e lo aveva portato in sicurezza. La sua azione ha salvato il piccolo, che stava faticando per tornare a riva. Ben fatto ragazzo!” Il suo gesto, invece, è stato minimizzato dallo stesso Clayton: “Credo e spero che la maggior parte delle persone avrebbero fatto lo stesso" ha dichiarato ai media. Una storia a lieto fine, insomma, e un giorno che i due non dimenticheranno, non solo per le nozze.

