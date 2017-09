13ENNE STUPRATA A MILANO/ Preso il maniaco seriale Edgar Bianchi, "tradito" dal tutore alla gamba

13enne arrestata a Milano, preso lo stupratore: è il maniaco seriale Edagar Bianchi

Dicono che Edgar Bianchi, l'uomo accusato di aver aggredito e violentato una 13enne a Milano, abbia già commesso 20 violenza sessuali. Tutte con le stesse modalità e tutte a danno di ragazze giovanissime negli androni dei palazzi. La domanda, dunque, nasce spontanea: com'è possibile che un soggetto del genere fosse in libertà e abbia quindi potuto commettere l'ennesimo stupro? Stiamo parlando di un vero maniaco sessuale, con alle spalle una sequenza inquietante di violenze commesse a Genova tra il 2004 e il 2006. Questo folle, e chiamarlo in questo modo è riduttivo, ha sequestrato bambine e ragazzine in sottoscala di palazzi e ascensori, costringendole a inginocchiarsi sotto minaccia di coltelli e di morte. Bianchi è stato arrestato nel 2006 ma è uscito dal carcere nell'autunno del 2014: condannato a 14 anni e 8 mesi (pena per altro discutibile), ha ricevuto una riduzione della pena in Appello, poi ancora scontati da un indulto per, udite udite, "reati minori".

IL NARCISISTA CON TENDENZE SADICHE

Edgar Bianchi ha 40 anni, alto un metro e ottanta, atletico. Lavora come barman in un'azienda di catering. Secondo la perizia psichiatrica del tempo, sarebbe affetto da «narcisismo istrionico con tendenze sadiche». Portava un tutore al ginocchio, caratteristica che ha consentito agli agenti di Milano di individuarlo perché la 13enne lo ricordava chiaramente. Oltre 150 poliziotti gli stavano dando la caccia, forse per questo ha deciso di costituirsi. Nel pomeriggio il suo avvocato ha chiamato gli investigatori annunciando che l’uomo si sarebbe presentato in procura. In quel momento gli agenti avevano già il suo nome. Ora continuano gli accertamenti le capire se abbia colpito altre volte in città: gli inquirenti, infatti, hanno comunicato di indagare su altre 7-8 violenze perpetrate nella capitale lombarda, dove conviveva insieme alla fidanzata in una casa popolare nel quartiere di San Siro.

SMASCHERATO GRAZIE AL TUTORE ALLA GAMBA

L'ultima tristemente nota vicenda, ha visto protagonista una 13enne: la violenza è avvenuta mercoledì 27 settembre, nel pomeriggio, quando l’uomo ha seguito la studentessa mentre tornava a casa e l’ha molestata sul pianerottolo. Pochi minuti ed è scappato via senza essere fermato da nessuno. A tradirlo è stato, appunto, il tutore al ginocchio, riconosciuto dalla ragazzina: questo particolare ha consentito di ricostruire, isolando le immagini di tutte le telecamere della zona, la sua fuga, dal luogo dell’ultima aggressione, in via Rubens, fino alla metropolitana. «È un criminale seriale — hanno spiegato il capo della Squadra Mobile, Lorenzo Bucossi, e il pm Gianluca Prisco — e in queste ore siamo al lavoro per ricostruire i suoi movimenti e capire se abbia commesso altre violenze».

